В России подорожают автомобильные аккумуляторы

Российские производители автомобильных аккумуляторов попросили бизнес-омбудсмена Бориса Титова обратить внимание на проблему, которая сложилась с ввозом в страну сепараторов, которые являются критически важным компонентом в процессе создания батарей. Представители отрасли заявили, что нынешняя таможенная пошлина на деталь возлагает повышенную финансовую нагрузку на отечественные предприятия. Учитывая сложные экономические условия, стоимость аккумуляторов на российском рынке может вырасти.

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Представители нескольких аккумуляторных заводов пожаловались на таможенную пошлину на сепараторы, которая составляет 6,5 процентов. Данные компоненты, выполненные из из высокомолекулярного полиэтилена, необходимы для разделения положительного и отрицательного электродов во избежание короткого замыкания. При этом в России сепараторы не выпускают. Все компоненты поступают в страну из-за границы.

Отечественные производители считают, что таможенные органы неправильно классифицируют элементы АКБ. Предприятия заявили, что сепараторы, поступающие из-за рубежа в виде рулонных заготовок не должны облагаться пошлиной. При этом сотрудники ведомства классифицируют компоненты, как «ленту пористую из прочих пластмасс», за ввоз которой необходимо платить 6,5 процентов налога.