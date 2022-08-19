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8 минут назад

Новости автомира: в России подорожают автомобильные аккумуляторы

Motor.ru

Российские производители автомобильных аккумуляторов попросили бизнес-омбудсмена Бориса Титова обратить внимание на проблему, которая сложилась с ввозом в страну сепараторов, которые являются критически важным компонентом в процессе создания батарей. Представители отрасли заявили, что нынешняя таможенная пошлина на деталь возлагает повышенную финансовую нагрузку на отечественные предприятия. Учитывая сложные экономические условия, стоимость аккумуляторов на российском рынке может вырасти.

В России подорожают автомобильные аккумуляторы
Фото: Motor.ruMotor.ru

Представители нескольких аккумуляторных заводов пожаловались на таможенную пошлину на сепараторы, которая составляет 6,5 процентов. Данные компоненты, выполненные из из высокомолекулярного полиэтилена, необходимы для разделения положительного и отрицательного электродов во избежание короткого замыкания. При этом в России сепараторы не выпускают. Все компоненты поступают в страну из-за границы.

Отечественные производители считают, что таможенные органы неправильно классифицируют элементы АКБ. Предприятия заявили, что сепараторы, поступающие из-за рубежа в виде рулонных заготовок не должны облагаться пошлиной. При этом сотрудники ведомства классифицируют компоненты, как «ленту пористую из прочих пластмасс», за ввоз которой необходимо платить 6,5 процентов налога.

В конце июля в Китае разработали уникальный аккумулятор, который можно заряжать 20 000 раз. Учитывая средний запас хода электрокаров, одной такой батареи хватит на десять миллионов километров.

Автоновости,Борис Титов,
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