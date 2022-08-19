Китайская JAC привезла в Россию два новых кроссовера

На дилерской конференции в Сочи были показаны два новых кроссовера для российского рынка — JAC JS4 и JAC JS6. Подробнее о машинах рассказал сайт «Китайские автомобили».

Фото: JAC JAC

Китайская компания обещала запустить продажи модели JAC JS4 ещё в июле, но пока паркетник так и не появился у российских дилеров. Этот автомобиль, по размерам похожий на «Шкоду Карок», будут предлагать с одним из двух бензиновых моторов: атмосферным объёмом 1,6 литра (118 л. с.) и турбированным (136 л. с.)

В самом Китае JAC JS4 известен под именем Sehol X4

Покупателям модели JAC JS4 предложат версии с механической коробкой и вариатором, а вот привод может быть только передним. В базовой комплектации обещаны две подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема, круиз-контроль, парктроник, датчик света и легкосплавные диски.

JAC JS4 в Сочи

Кроссовер JAC JS6 — это более современный и более крупный автомобиль, одноклассник «Тойоты РАВ4». Машина имеет оформленный по последней моде салон с широкой панелью из двух экранов перед водителем, сенсорным блоком климат-контроля и вращающейся шайбой переключения режимов коробки передач.

JAC JS6 в Сочи

Судя по сертификационным документам, JAC JS6 для России получит бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 174 л. с. в сочетании с механикой или шестиступенчатой роботизированной коробкой. Варианта с полным приводом у этой модели тоже нет.

Интерьер кроссовера JAC JS6 (он же Sehol QX) для китайского рынка

Представители китайской компании пока не называют ни сроки начала продаж, ни примерные цены на новинки. По неофициальным данным, JAC JS4 должен выйти на российский рынок осенью этого года — вместо ранее обещанного июля. JAC JS6 появится у дилеров ещё позднее.

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