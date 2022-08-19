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58 минут назад

Новости автомира: в России анонсировали производство АКПП, ABS и подушек безопасности

Лера Букина

В России до 2035 года могут приступить к производству малых дизельных двигателей, автоматических коробок передач (АКПП), систем ABS и подушек безопасности. Это следует из проекта стратегии развития автомобильной промышленности, подготовленном Минпромторгом РФ, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В России анонсировали производство АКПП, ABS и подушек безопасности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Реализация стратегии обеспечит конкурентоспособность российской автомобильной промышленности и возможность экспорта технологий на глобальном уровне за счет создания производств инновационного транспорта» – говорится в документе.

Так, власти хотят решить ключевые задачи по созданию и производству конкурентоспособной продукции, а также удовлетворению на нее спроса со стороны потребителей РФ.

Также планируется создание современных цифровых сервисов мобильности и обновление парка автомобилей. Этого хотят добиться благодаря развитию научно-технологического и кадрового потенциала. Кроме того, в стране хотят стимулировать создание российских производств автокомпонентов на базе собственных и лицензированных технологий.

Стимулирование спроса на российские автомобили до 2035 года обойдется примерно в 500–600 миллиардов рублей, указали в министерстве промышленности и торговли. В эту сумму входит программа обновления парка.

Ранее сообщалось, что в августе этого года на российский рынок завезли новые модели автомобилей Toyota, Land Rover, Mercedes-Benz и Audi за счет параллельного импорта.

Автоновости,Rover,Land Rover,Toyota,Audi,Mercedes-Benz,Минпромторг,
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