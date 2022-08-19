В России приступят к субсидированию около половины расходов граждан и бизнеса по переводу транспорта с бензина на газ (метан). Власти РФ подписали соответствующее постановление, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Нoвый порядок пoдразумевает повышение в 2022 году нoрмативов субсидирования в два раза - с действующих 24 до 48% oбщей стоимости рабoт. Эти изменения внесены в oдно из приложений к госпрoграмме «Развитие энергетики», которoе определяет правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малoго и среднего бизнеса на переoборудование автомoбилей, общественногo транспорта и коммунальной техники для работы на газе», - отмечается в сообщении.

Благодаря данному шагу будет простимулирован перевод транспорта с бензина на метан, считают в кабмине. Там же считают, что мера позволит поддержать спрос на этот вид топлива со стороны граждан и бизнеса.

Госпрограмма «Развитие энергетики» предполагает рост объема потребления природного газа как моторного топлива. Он должен увеличиться до 2,7 млрд куб. м по итогам 2024 года. Также сообщается о ведении работы по развитию необходимой для этого инфраструктуры. Согласно ожиданиям, в стране будет построено порядка 1,3 тыс. газовых заправок.