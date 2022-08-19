Mitsubishi подняла цены на две модели в России

Японская компания Mitsubishi увеличила официально рекомендованную розничную стоимость двух моделей в России. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на актуальные прайс-листы компании.

Фото: Mitsubishi Mitsubishi

Так, кроссовер Pajero Sport в двух комплектациях подорожал на 30 тыс. руб. Комплектация Pajero Sport Instyle с 3,0-литровым 209-сильным бензиновым мотором стоит теперь 5 729 000 руб., а версия Pajero Sport Ultimate с тем же мотором обойдется в 6 159 000 руб.

Кроссовер Outlander в одной версии стал стоить дороже на 20 тыс. руб. Автомобиль в комплектации Outlander Instyle Black Edition с 2,0-литровым 146-сильным бензиновым силовым агрегатом, вариатором и полным приводом теперь можно купить за 3 679 000 руб.