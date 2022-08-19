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7 минут назад

Новости автомира: сборка Lada Largus может возобновиться только в 2023 году

Motor.ru

В сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ», который специализируется на инсайдерской информации о ситуации на заводе, появился пост о сроках перезапуска сборки Lada Largus. По неофициальным данным, из-за масштабных работ по переносу производства модели Vesta из Ижевска в Тольятти, «наиболее реальными сроками запуска конвейера В0 и сборки Largus специалисты завода считают январь 2023 года». Если эта информация подтвердится, то до конца 2022 года тольяттинский завод будет выпускать только Granta и Niva.

Сборка Lada Largus может возобновиться только в 2023 году
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

В настоящее время суточный объем производства завода в Тольятти составляет 900 автомобилей: с конвейера сходят «упрощенные» Гранты в разных версиях, а также Niva Legend и, с недавнего времени, Niva Travel. На этом же заводе производился и приподнятый хэтчбек Lada XRay, но, как заявил сам глава АвтоВАЗа Максим Соколов, в текущем году выпуск этой модели не возобновится.

Возвращаясь с Largus, к концу июля АвтоВАЗу удалось накопить достаточное количество комплектующих, чтобы выпустить партию из 1,8 тысячи машин, при этом официально о возобновлении сборки автопроизводитель так и не сообщил.

В начале августа рекомендованные розничные цены на Ларгус скорректировали в сторону увеличения: прибавка составила 65 тысяч рублей.

По состоянию на середину августа, РРЦ универсала Lada Largus начинаются от 1 300 900 рублей, за универсал с приставкой Cross просят от 1 443 900 рублей вместо, а за фургон — от 1 301 900 рублей.

Автоновости,Lada Largus,Lada XRAY,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
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