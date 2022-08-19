В августе стоимость бензина изменилась. Осенью традиционно цены на топливо растут, однако в текущем году ценовая динамика будет особенной. Life выяснил, как скорректируется стоимость бензина в сентябре.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, рост цен на топливо осенью обычно составляет 1–2%.

«Но сейчас эти показатели могут быть другими. Так, есть вероятность, что начнут сказываться в стоимости топлива оптовые биржевые цены, — причиной будет некоторое снижение производства нефти в стране на фоне ограничений со стороны Европы. Чем меньше сырья, тем меньше его потребляют НПЗ, которые производят топливо», — пояснил эксперт, отметив, что профицит на внутреннем рынке сойдет на нет.

Вместе с тем Деев отметил, что цены на топливо все равно останутся в рамках инфляции. Многие эксперты прогнозируют низкие темпы роста цен в сравнении с прошлыми годами.

До конца года ожидается прирост стоимости топлива на 0,5% ежемесячно, указал экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода. По мнению руководителя Центра развития энергетики Кирилла Мельникова, в сентябре стоимость бензина в рознице останется стабильной. Дизель, как указал он, вероятно, будет умеренно расти в цене в рознице. Однако эксперт прогнозирует небольшие темпы роста цен в рознице из-за профицита продукта на рынке.