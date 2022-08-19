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20 минут назад

Новости автомира: что будет с ценами на бензин в начале осени

Лера Букина

В августе стоимость бензина изменилась. Осенью традиционно цены на топливо растут, однако в текущем году ценовая динамика будет особенной. Life выяснил, как скорректируется стоимость бензина в сентябре.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, рост цен на топливо осенью обычно составляет 1–2%.

«Но сейчас эти показатели могут быть другими. Так, есть вероятность, что начнут сказываться в стоимости топлива оптовые биржевые цены, — причиной будет некоторое снижение производства нефти в стране на фоне ограничений со стороны Европы. Чем меньше сырья, тем меньше его потребляют НПЗ, которые производят топливо», — пояснил эксперт, отметив, что профицит на внутреннем рынке сойдет на нет.

Вместе с тем Деев отметил, что цены на топливо все равно останутся в рамках инфляции. Многие эксперты прогнозируют низкие темпы роста цен в сравнении с прошлыми годами.

Российские автомобилисты получат новые субсидии

До конца года ожидается прирост стоимости топлива на 0,5% ежемесячно, указал экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода. По мнению руководителя Центра развития энергетики Кирилла Мельникова, в сентябре стоимость бензина в рознице останется стабильной. Дизель, как указал он, вероятно, будет умеренно расти в цене в рознице. Однако эксперт прогнозирует небольшие темпы роста цен в рознице из-за профицита продукта на рынке.

Россиянам напомнили о разработке новой меры Минэнерго по субсидированию перевозок топлива. Это должно оказать мгновенный эффект и сдержать продавцов заложить в цены свои расходы на оплату тарифов. Кроме того, сообщается о совместной работе ФАС с территориальными органами по контролю за ценами розничного сегмента моторного топлива. Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский считает, что стоимость дизельного топлива будет на уровне 54 до 56 рублей. А цена на литр бензина в среднем по России будет составлять от 50,4 до 52 рублей.

Автоновости,Видео,Николай Переславский,Кирилл Мельников,Артем Деев,Андрей Лобода,
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