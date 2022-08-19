На Нюрбургринге испытали 600-сильный водородный Porsche

Компания Porsche разработала и испытала водородный поршневой двигатель мощность около 600 лошадиных сил. Агрегат целиком спроектировали в виртуальной среде на базе бензинового V8 4.4, параметры которого затем загрузили в цифрового двойника одной из моделей Porsche. Виртуальный Нюрбургринг водородный спорткар проехал за 8 минут 20 секунд, развив скорость 261 километр в час.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Снижать вредные выбросы можно разными способами. Самый простой — перевести автомобили на электротягу. Но можно пойти другим путем. Например, использовать в ДВС не углеводородное топливо, а синтетическое (не нефтяное) или водород. Причем даже в случае с водородом потребует внести не так много изменений в конструкцию, получив при этом почти нулевые выбросы и сохранив привычные сенсорные ощущения.

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Теперь же в водородную гонку включалась Porsche. На базе бензинового V8 4.4 инженеры сконструировали водородный ДВС и испытали его на Нюрбургринге. Правда, тесты провели в виртуальной среде, с помощью компьютерных симуляций.

По сути, у немцев был только массив данных, описывающий параметры мотора. Виртуальному ДВС повысили степень сжатия и добавили оригинальную систему наддува, поскольку для чистого сгорания водорода требуется в два раза больше воздуха, чем можно получить в бензиновом двигателе. Из четырех предложенных вариантов выбрали схему с установленными на одном валу двумя ступенями компрессора.

Воздух проходит через первый компрессор, охлаждается в промежуточном охладителе и повторно сжимается во втором. При такой компоновке отдача составляет 598 лошадиных сил, на пять процентов снижается расход водорода, а выбросы оксида азота и вовсе становятся ниже пороговых значений стандарта Евро-7. Их концентрация в кубическом метре воздуха равна 40 микрограмма, что соответствует уровню окружающего воздуха.