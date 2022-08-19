ГАЗ через суд пытается зарегистрировать символ лимузина «Чайка»

Руководство ПАО ГАЗ собирается приступить к производству сувениров, на которых будут изображены представительские машины «Чайка», выпускавшиеся в период 1959 – 1981 г.г.

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Для этого фирма должна зарегистрировать логотип модели в рамках Роспатента. Представители ведомства посчитали товарный знак очень схожим с логотипом пермского автомобильного дилера, отказав в итоге в регистрации. Специалисты ГАЗ теперь в суде оспаривают данное решение.

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Судебные исполнители приступили к рассмотрению иска ГАЗа к Роспатенту. Руководство автозавода требует признать, что отказ ведомства в вопросе регистрации эмблемы лимузина версии «Чайка» как товарного знака, является незаконным.

Заявку подали в апреле прошлого года, но в ноябре 2021 Роспатент отказал в этом вопросе. Своё решение ведомство аргументировало заключением экспертизы, которая показала, что эмблема схожа с логотипом пермской фирмы Verra Group, зарегистрированным в 2019 году. Его регистрацию провели в аналогичных категориях, на которые также претендует ГАЗ.

Представители Горьковского автозавода считают данный отказ необоснованным. По заявлению производителей, фирма является владельцем товарного знака «Чайка» в сегменте авто и игрушек. Теперь бренд хочет дополнительно провести регистрацию эмблемы по типу летящей стилизованной птицы, украшавшей радиаторную решётку советских лимузинов.

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По заявлению экспертов, это нужно для производства сувенирных машинок «Волга», «Чайка» и прочей продукции завода. Руководством фирмы отмечается, что среди поклонников бренда наблюдается «большой интерес» в отношении данной продукции.

Ещё предприятие планирует продавать фирменные ножи, сумки, нижнее бельё, брелоки, вилки и пиво. По заявлению юристов ГАЗа, логотипы отличаются тем, что на них предусматривается надпись с названием фирмы. При этом сами изображения россияне воспринимают по-разному.