Камеры начали штрафовать за телефон и ремень еще в одном регионе РФ

С 10 августа в Республике Башкортостан появились участки дорог, оснащённые комплексами фотофиксации, которые умеют определять такие нарушения, как разговор за рулём по телефону, непристёгнутый ремень и выезд на полосу встречного движения, сообщает Министерство транспорта региона.

Фото: Минтранс Башкирии Минтранс Башкирии

Специалисты вели настройку и тестирование комплексов в течение нескольких недель, а также устанавливали дополнительные камеры на некоторых трассах, где прослеживается тенденция особенно частого нарушения правил дорожного движения и, как следствие, увеличения количества аварийных случаев. Речь идёт об автомобильной дороге общего пользования регионального значения Уфа-Бирск-Янаул, на которой теперь общее количество камер доведено до 20 единиц.