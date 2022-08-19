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1 час назад

Новости автомира: камеры научились штрафовать за телефон и ремень еще в одном регионе России

Российская Газета

С 10 августа в Республике Башкортостан появились участки дорог, оснащённые комплексами фотофиксации, которые умеют определять такие нарушения, как разговор за рулём по телефону, непристёгнутый ремень и выезд на полосу встречного движения, сообщает Министерство транспорта региона.

Камеры начали штрафовать за телефон и ремень еще в одном регионе РФ
Фото: Минтранс БашкирииМинтранс Башкирии

Специалисты вели настройку и тестирование комплексов в течение нескольких недель, а также устанавливали дополнительные камеры на некоторых трассах, где прослеживается тенденция особенно частого нарушения правил дорожного движения и, как следствие, увеличения количества аварийных случаев. Речь идёт об автомобильной дороге общего пользования регионального значения Уфа-Бирск-Янаул, на которой теперь общее количество камер доведено до 20 единиц.

В Минтрансе напомнили, что при фиксации непристёгнутого ремня или использования телефона во время управления автомобилем штрафы получают собственники транспортных средств: как физические, так и юридические лица. Размер штрафа за непристёгнутый ремень составляет 1000 рублей, за разговор по телефону - 1500 рублей.

Автоновости,Минтранс РФ,
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