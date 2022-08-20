Audi готовит концептуальный кроссовер activesphere

Летом 2021 года состоялась премьера Audi skysphere concept — прототипа роскошного родстера с раздвижным кузовом, а осенью того же года было показано видение роскошного флагманского седана будущего, которым стал концепт-кар Audi grandsphere concept. Весной 2022 года состоялся публичный показ Audi urbansphere concept, который стал первым в истории марки минивэном. Ожидалось, что «сферических» прототипов будет три, но сейчас анонсирован еще один представитель семейства.
Для демонстрации концепции премиальной мобильности завтрашнего дня силами Audi уже подготовлены три беспилотных электрических концепт-кара, а в начале 2023 года к ним присоединится Audi activesphere concept. Это будет футуристичный кроссовер будущего.
Как поясняет автопроизводитель, новинка предложит максимальную вариативность для активного образа жизни — как на дороге, так и на бездорожье. Никакой другой информации о грядущей премьере нет, но если учитывать все предыдущие модели, кроссовер также получит электрическую силовую установку и систему беспилотного вождения.
Судя по тизеру, Audi activesphere concept будет выполнен в кузове купе-кроссовера. О серийных перспективах своих «сферических» концепт-каров немецкий автопроизводитель не сообщает, но подчёркивает, что некоторые дизайнерские и стилистические решения с них будут воплощены в товарных моделях.