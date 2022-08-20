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2 часа назад

Audi готовит концептуальный кроссовер activesphere

Motor.ruиещё 2

Летом 2021 года состоялась премьера Audi skysphere concept — прототипа роскошного родстера с раздвижным кузовом, а осенью того же года было показано видение роскошного флагманского седана будущего, которым стал концепт-кар Audi grandsphere concept. Весной 2022 года состоялся публичный показ Audi urbansphere concept, который стал первым в истории марки минивэном. Ожидалось, что «сферических» прототипов будет три, но сейчас анонсирован еще один представитель семейства.

Audi готовит концептуальный кроссовер activesphere
Фото: motor.rumotor.ru

Для демонстрации концепции премиальной мобильности завтрашнего дня силами Audi уже подготовлены три беспилотных электрических концепт-кара, а в начале 2023 года к ним присоединится Audi activesphere concept. Это будет футуристичный кроссовер будущего.

Как поясняет автопроизводитель, новинка предложит максимальную вариативность для активного образа жизни — как на дороге, так и на бездорожье. Никакой другой информации о грядущей премьере нет, но если учитывать все предыдущие модели, кроссовер также получит электрическую силовую установку и систему беспилотного вождения.

Судя по тизеру, Audi activesphere concept будет выполнен в кузове купе-кроссовера. О серийных перспективах своих «сферических» концепт-каров немецкий автопроизводитель не сообщает, но подчёркивает, что некоторые дизайнерские и стилистические решения с них будут воплощены в товарных моделях.

Автоновости,Audi,
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