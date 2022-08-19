Как выглядит салон флагманского Exeed AtlantiX для России

В Китае сфотографировали сразу две серийные версии AtlantiX — флагманского кроссовера премиум-марки Exeed, принадлежащей компании Chery. Машина пока обернута в плотный камуфляж, однако шпионам удалось сфотографировать салон, который у двух вариантов автомобилей оказался оформлен по-разному. Причем в обоих случаях интерьер сохранил общие черты салона шоу-кара, но утратил присущие концептам футуристичные элементы.

Фото: © Exeed © Exeed

Серийный кроссовер получил темную отделку и обычные сиденья вместо кресел-ковшей, которые Exeed продемонстрировала на концепте, показанном в начале августа. На передней панели все еще расположено вытянутое табло, объединяющее «приборку» и экран мультимедийной системы, однако у одной версии оно заметно изогнуто, а у другой — почти прямое. Возможно, это дорогой и базовый варианты оснащения соответственно.

Кроссовер с выгнутым экраном получил углубление под лобовым стеклом, явно предназначенное для проекционного дисплея. Как полагают «Китайские автомобили», второй AtlantiX позаимствовал плоский дисплей у Chery Omoda 5, который также доберется до российского рынка.

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Что касается дизайна экстерьера, то он аналогичен оформлению концепта, насколько позволяет рассмотреть камуфляж. В движение «товарный» вседорожник будет приводить двухлитровый турбомотор с 400 Нм крутящего момента и восьмидиапазонным автоматом. Кроме этого, в гамме флагмана будет подзаряжаемая гибридная силовая установка.