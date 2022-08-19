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1 час назад

Новости автомира: Great Wall запатентовала в России «Кинг Конга»

Motor.ru

Китайская компания Great Wall меньше месяца назад запатентовала в России брутальный пикап Cannon, а теперь защитила внешность еще одного грузовичка под названием King Kong. Изображения модели опубликованы в открытой базе Роспатента. Дебют «Кинг Конга» на родине состоялся в ноябре прошлого года, и тогда же стало известно, что он может добраться до российского рынка, однако официально компания об этом до сих не объявила.

Great Wall запатентовала в России «Кинг Конга»
Фото: Motor.ruMotor.ru

Рамный пикап Great Wall King Kong, построенный на базе модели Poer, знакомой россиянам, но представляет собой ее более дорогой вариант. От Poer его отличает иной дизайн оптики и решетки радиатора, а также другие крепления зеркал заднего вида и угловатые колесные арки с выштамповками.

King Kong продается в Китае в двух версиях, различающихся длиной грузовой платформы: одна достигает в длину 5635 миллиметров, другая — 5395 миллиметров.

В моторной гамме пикапа — 1,6-литровый наддувный дизель мощностью 163 лошадиные силы и бензиновый двигатель, развивающий 190 сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» и восьмидиапазонная автоматическая коробка передач, привод задний либо подключаемый полный.

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Помимо патента, который сам по себе не гарантирует выхода модели на рынок, в пользу ее появления в России говорил неплохой спрос на Great Wall Poer, который во второй половине прошлого года купили около 300 россиян. В нынешнем году, однако, продажи слегка замедлились: с января по август хозяев нашли только 285 пикапов.

Motor.ru

Рекомендованная цена Poer стартует с 3 799 000 рублей, а за вторую модель Great Wall — пикап Wingle 7 — просят 2 999 000 рублей. В Китае базовый King Kong Poer оценивается в 88 800 юаней, что равно примерно 800 тысячам рублей, а топовый стоит 125 800 юаней (1,13 миллиона рублей).

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