Great Wall запатентовала в России «Кинг Конга»

Китайская компания Great Wall меньше месяца назад запатентовала в России брутальный пикап Cannon, а теперь защитила внешность еще одного грузовичка под названием King Kong. Изображения модели опубликованы в открытой базе Роспатента. Дебют «Кинг Конга» на родине состоялся в ноябре прошлого года, и тогда же стало известно, что он может добраться до российского рынка, однако официально компания об этом до сих не объявила.
Рамный пикап Great Wall King Kong, построенный на базе модели Poer, знакомой россиянам, но представляет собой ее более дорогой вариант. От Poer его отличает иной дизайн оптики и решетки радиатора, а также другие крепления зеркал заднего вида и угловатые колесные арки с выштамповками.
King Kong продается в Китае в двух версиях, различающихся длиной грузовой платформы: одна достигает в длину 5635 миллиметров, другая — 5395 миллиметров.
В моторной гамме пикапа — 1,6-литровый наддувный дизель мощностью 163 лошадиные силы и бензиновый двигатель, развивающий 190 сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» и восьмидиапазонная автоматическая коробка передач, привод задний либо подключаемый полный.
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Помимо патента, который сам по себе не гарантирует выхода модели на рынок, в пользу ее появления в России говорил неплохой спрос на Great Wall Poer, который во второй половине прошлого года купили около 300 россиян. В нынешнем году, однако, продажи слегка замедлились: с января по август хозяев нашли только 285 пикапов.
Рекомендованная цена Poer стартует с 3 799 000 рублей, а за вторую модель Great Wall — пикап Wingle 7 — просят 2 999 000 рублей. В Китае базовый King Kong Poer оценивается в 88 800 юаней, что равно примерно 800 тысячам рублей, а топовый стоит 125 800 юаней (1,13 миллиона рублей).