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1 час назад

Новости автомира: локализация выпуска китайских Haval в РФ через 6 лет превысит 80%

Российская Газета

Китайский автопроизводитель Haval за шесть лет намерен достигнуть 80-процентного уровня локализации производства на базе своего завода в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

Локализация Haval в РФ через 6 лет превысит 80%
Фото: Haval Haval

Сообщается, что завод реализует инвестпроект по производству автомобилей полного цикла, а также обеспечит создание 4 тысяч рабочих мест. На сегодняшний день создано уже почти 2 тысячи мест. Предприятие расположено на территории индустриального парка "Узловая". В прошлом году на заводе было установлено передовое оборудование, обновлено программное обеспечение для сварки, окраски и тестирования функций автомобиля.

По данным Минпромторга, сейчас российское подразделение выпускает весь модельный ряд Haval, представленный в РФ.

"Каждые три минуты с конвейера сходит новый автомобиль, а при увеличении загрузки новая машина может выпускаться каждые полторы минуты", - цитирует сообщение министерства ТАСС.

В начале лета марка Haval представила в Москве кроссовер Dargo. Также компания объявила цены на новую модель.

Автоновости,Минпромторг,
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