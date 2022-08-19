Электромобиль Geely установил сразу два мировых рекорда

В Китае модель уже продается и стоит от 386 тысяч юаней за самую простую модификацию с одним электромотором на 272 силы и батареей емкостью 86 киловатт-часов. Всего за месяц с момента выхода на рынок было продано около двух тысяч экземпляров. учае он разогнался д о 207,9 километра в час, а во втором проехал между 50 конусами за рекордно короткое время – 49,05 секунды. В результате Zeekr 001 был официально признан самым быстрым электромобилем в этих двух категориях.

Фото: Zeekr Zeekr

Zeekr 001 – это спортивный электрический кроссовер холдинга Geely, который впервые дебютировал в апреле прошлого года. Он построен на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture), а в движение его приводит двухмоторная установка мощностью 544 лошадиные силы. С места до «сотни» электрокар разгоняется за 3,8 секунды и проезжает на одном заряде батареи на 100 киловатт-часов до 700 километров. Именно такой 001 и отметился двумя рекордами.

В Китае модель уже продается и стоит от 386 тысяч юаней за самую простую модификацию с одним электромотором на 272 силы и батареей емкостью 86 киловатт-часов. Всего за месяц с момента выхода на рынок было продано около двух тысяч экземпляров.