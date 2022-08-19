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8 минут назад

Электромобиль Geely установил сразу два мировых рекорда

Motor.ru

В Китае модель уже продается и стоит от 386 тысяч юаней за самую простую модификацию с одним электромотором на 272 силы и батареей емкостью 86 киловатт-часов. Всего за месяц с момента выхода на рынок было продано около двух тысяч экземпляров. учае он разогнался д о 207,9 километра в час, а во втором проехал между 50 конусами за рекордно короткое время – 49,05 секунды. В результате Zeekr 001 был официально признан самым быстрым электромобилем в этих двух категориях.

Электромобиль Geely установил сразу два мировых рекорда
Фото: ZeekrZeekr

Zeekr 001 – это спортивный электрический кроссовер холдинга Geely, который впервые дебютировал в апреле прошлого года. Он построен на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture), а в движение его приводит двухмоторная установка мощностью 544 лошадиные силы. С места до «сотни» электрокар разгоняется за 3,8 секунды и проезжает на одном заряде батареи на 100 киловатт-часов до 700 километров. Именно такой 001 и отметился двумя рекордами.

В Китае модель уже продается и стоит от 386 тысяч юаней за самую простую модификацию с одним электромотором на 272 силы и батареей емкостью 86 киловатт-часов. Всего за месяц с момента выхода на рынок было продано около двух тысяч экземпляров.

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Стоит отметить, что рекорд скорости в дрифте среди автомобилей с ДВС пока принадлежит Nissan GT-R 2016 модельного года, которому удалось разогнаться до 304,96 километра в час. А последний рекорд в слаломе среди машин с традиционным двигателем был установлен на Porsche 718 Cayman Spyder 2020 года выпуска — девушке, управлявшей спорткаром, удалось проехать пять десятков конусов за 47,45 секунды.

Автоновости,Nissan GT-R,Geely,Nissan,Porsche,
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