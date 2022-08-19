Гиперкар Bugatti рассекречен до официальной премьеры

В Сети раскрыли внешность родстера Bugatti, который через несколько дней будет представлен на Monterey Car Week в Калифорнии. Гиперкар выполнят в стилистике Divo и концепта Veyron Barchetta и оснастят мотором W16 8.0 мощностью 1600 лошадиных сил. По неподтвержденной информации, родстер назовут Mistal, в честь холодного северо-западного ветра.

Фото: Bugatti Bugatti

На Monterey Car Week в Калифорнии Bugatti покажет последнюю модель с квадтурбодвигателем W16 8.0. По слухам, родстер на базе Chiron получит имя Mistal в честь холодного северо-западного ветра, дующего с Севенн на средиземноморское побережье Франции.

Сама Bugatti пока опубликовала только пару малоинформативных тизеров новинки, однако рендер гиперкара говорит, что дизайн машины будет отсылать к концепту Veyron Barchetta и купе Divo.

Двигатель у родстера будет от Chiron Super Sport 300+ и Centodieci. Это топовая модификация мотора W16 под названием Thor, развивающая 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.

С таким агрегатом купе разгоняется до ста за 2,4 секунды, и Mistral вряд ли будет тратить больше. Ведь ему предстоит соперничать с Hennessey Venom F5 Roadster стоимостью 3 000 000 долларов, у которого 1842 лошадиные силы, а до «сотни» от ускоряется примерно за 2,6 секунды.