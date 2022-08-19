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1 час назад

Новый гиперкар Bugatti рассекречен до официальной премьеры

Motor.ru

В Сети раскрыли внешность родстера Bugatti, который через несколько дней будет представлен на Monterey Car Week в Калифорнии. Гиперкар выполнят в стилистике Divo и концепта Veyron Barchetta и оснастят мотором W16 8.0 мощностью 1600 лошадиных сил. По неподтвержденной информации, родстер назовут Mistal, в честь холодного северо-западного ветра.

Гиперкар Bugatti рассекречен до официальной премьеры
Фото: BugattiBugatti

На Monterey Car Week в Калифорнии Bugatti покажет последнюю модель с квадтурбодвигателем W16 8.0. По слухам, родстер на базе Chiron получит имя Mistal в честь холодного северо-западного ветра, дующего с Севенн на средиземноморское побережье Франции.

Сама Bugatti пока опубликовала только пару малоинформативных тизеров новинки, однако рендер гиперкара говорит, что дизайн машины будет отсылать к концепту Veyron Barchetta и купе Divo.

Двигатель у родстера будет от Chiron Super Sport 300+ и Centodieci. Это топовая модификация мотора W16 под названием Thor, развивающая 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.

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С таким агрегатом купе разгоняется до ста за 2,4 секунды, и Mistral вряд ли будет тратить больше. Ведь ему предстоит соперничать с Hennessey Venom F5 Roadster стоимостью 3 000 000 долларов, у которого 1842 лошадиные силы, а до «сотни» от ускоряется примерно за 2,6 секунды.

Между тем Bugatti уже работает над следующим гиперкаром. Он сохранит двигатель внутреннего сгорания, однако будет «в значительной степени электрифицирован». На базе какого мотора будет построена силовая установка, пока неизвестно. Возможно, компании придется использовать ДВС меньшего объема `— и с меньшим количеством цилиндров.

Автоновости,Bugatti,
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