ГИБДД предупредило россиян о масштабном рейде

Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей, что с 21 августа начнутся крупные проверки на дорогах. Об этом сообщает Primpress.

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Запланированная операция получила название «Тоннель». Госавтоинспекция настроена решительно – сообщается, что сотрудники ведомства выйдут на дороги в максимальном составе, а наказания для нарушителей будет максимально строгим, вплоть до лишения прав.

Сотрудники дорожной полиции будут обращать внимание сразу на несколько вещей. В первую очередь рейд направлен на пьяных водителей, которых обещают сразу лишать водительских прав.

Аналогичное наказание ждет тех, кто откажется пройти процедуру медосвидетельствования. Это будет приравнивается к состоянию алкогольного опьянения.

Помимо этого, особое внимание будет уделено водителям, которые уклоняются от уплаты штрафов, а ещё тех, кто внёс в конструкцию своих автомобилей не предусмотренные по документам изменения.