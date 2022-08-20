Назван самый популярный электромобиль в России

В России на 1 июля 2022 года зарегистрировано 18,7 тыс. электромобилей, что составляет всего лишь 0,04% от общего количества легковых машин в стране. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Фото: Nissan Nissan

Практически две трети (65,8%) всех электромобилей относится к марке Nissan, что соответствует 12,3 тыс. единиц. Второе место занимает Tesla (2,4 тыс. ед.), на которую приходится около 13% от всех электрокаров в стране. На третей строчке находится бренд Porsche (837 ед.). Замыкают топ-5 Audi (718 ед.) и Mitsubishi (497 ед.).

Что касается моделей, то лидирует продукция Nissan, представленная электрокаром Leaf (12,3 тыс. ед.). На второй позиции находится Tesla Model 3 (1 тыс. ед.), далее следует Porsche Taycan (837 ед.). В пятерку лидеров также вошли Audi e-tron (710 ед.) и Tesla Model Y (509 ед.).