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57 минут назад

Новости автомира: Haval выпустила гибридную версию кроссовера Jolion

Газета.Ru

Китайская компания Haval представила гибридную версию компактного кроссовера Jolion, сообщает «Автостат». Такая машина будет предлагаться в Австралии.

Haval выпустила гибридную версию кроссовера Jolion
Фото: HavalHaval

Автомобиль получил силовую установку, состоящую из бензинового турбомотора объемом 1,5 литра и электромотора. Суммарная отдача агрегата составляет 189 л.с. рансмиссия – 7-ступенчатый «робот» Привод только передний. Расход топлива у такой версии составляет 5 литров на 100 км в комбинированном цикле. Обычный бензиновый Haval Jolion потребляет 8,1 литра.

В Австралии гибридный Haval Jolion будет предлагаться за 41 тыс. австралийских долларов (1,8 млн рублей по текущему курсу).

Ранее сообщалось, что в Китае начались продажи нового кроссовера Jetour Dasheng (бренд принадлежит компании Chery). Цены на автомобиль стартуют с 99,9 тыс. юаней, что по текущему курсу эквивалентно 870 тыс. рублей.

Автоновости,Chery,
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