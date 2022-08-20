Haval выпустила гибридную версию кроссовера Jolion

Китайская компания Haval представила гибридную версию компактного кроссовера Jolion, сообщает «Автостат». Такая машина будет предлагаться в Австралии.

Фото: Haval Haval

Автомобиль получил силовую установку, состоящую из бензинового турбомотора объемом 1,5 литра и электромотора. Суммарная отдача агрегата составляет 189 л.с. рансмиссия – 7-ступенчатый «робот» Привод только передний. Расход топлива у такой версии составляет 5 литров на 100 км в комбинированном цикле. Обычный бензиновый Haval Jolion потребляет 8,1 литра.

В Австралии гибридный Haval Jolion будет предлагаться за 41 тыс. австралийских долларов (1,8 млн рублей по текущему курсу).