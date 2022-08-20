McLaren представил одноместный гиперкар Solus GT

Множество автопроизводителей приняло участие в создании виртуальных суперкаров для игры Gran Turismo, но лишь единицы построили в реальности хотя бы полноразмерные макеты своих проектов. Ещё меньше компаний, которые решились по мотивам своих игровых автомобилей сделать настоящие, полностью функциональные суперкары. Одной из таких марок стал британский McLaren, который показал лимитированную модель Solus GT. И да, все экземпляры футуристичной новинки уже обрели своих хозяев.

Фото: McLaren McLaren

Генеральный директор McLaren Automotive Майкл Лейтерс охарактеризовал автомобиль как «разработанный без каких-либо ограничений дорожных или гоночных правил гиперкар, созданный изначально для виртуальных гонок». Машина создана с использованием методик вычислительной гидродинамики и традиционных испытаний в аэродинамической трубе, что позволило сделать максимально эффективную с точки зрения аэродинамики машину.

McLaren

Одноместный гиперкар получил сдвижную крышу-фонарь, которая играет роль двери, колеса заключены в аэродинамические обтекатели, спереди расположился массивный сплиттер, а сзади — большой диффузор. Вместе с двухсекционным антикрылом эти элементы отвечают за создание прижимной силы в 1200 кг, а воздухозаборники над кабиной и по бокам от нее отвечают за охлаждение агрегатов. Монокок и кузовные панели выполнены из углепластика.

Салон отличается аскетичным дизайном и оснащением. Кресло закреплено неподвижно — его положение подбирается под каждого покупателя на стадии заказа машины — зато регулируются педальный узел и руль, который выполнен по мотивам Формулы-1. В руль интегрированы цифровая панель приборов и элементы управления, а в защитный «ореол» над головой пилота встроен экран цифрового зеркала заднего вида.

В движение Solus GT приводит специально спроектированный для модели атмосферный 5,2-литровый V10, развивающий 840 лошадиных сил и 650 Нм и способный крутиться до 10 000 об/мин. Мотор сочетается с 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач, части которой сделаны из магния и титана, как и детали подвески, с углепластиковым сцеплением. Подвеска регулируемая, а для 18-дюймовых колёс подготовлены покрышки для сухой и влажной погоды. Карбон-керамические тормозные механизмы имеют регулировку тормозного баланса из салона.

McLaren