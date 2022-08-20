Ford показал публике прототип нового Mustang

Уже осенью культовый спорткар сменит поколение — на сентябрь запланирована премьера Ford Mustang, который сохранит свой знаменитый бензиновый двигатель V8 и каноническую для подобных моделей 6-ступенчатую механическую коробку передач. Официально это вся информация о грядущей премьере, но это не помешало Ford уже показать новый автомобиль. Правда, в глубоком и тщательном камуфляже, который скрывает купе. А заодно автопроизводитель анонсировал и «Паническое бегство» для владельцев ранее выпущенных Ford Mustang.
Глава американского автопроизводителя Джим Фарли дал старт мероприятию «Паническое бегство» (The Stampede), которое завершится официальной презентацией нового спорткара. Состоится эта церемония 14 сентября в рамках автосалона в Детройте, а путь к ней начался с Вудворд-авеню — первой дороги с твёрдым покрытием в США.
«Mustang — самый продаваемый спортивный автомобиль в мире, потому что он подходит каждому. Пришло время для владельцев, поклонников и сотрудников приветствовать следующую главу в наследии Mustang — седьмое поколение будет лучшим в истории», — пообещал Фарли.
Обладателей Ford Mustang всех шести поколений пригласили к участию в мероприятии The Drive Home, старт которому будет дан 6 сентября в LeMay, Американском автомобильном музее в Такоме. Проехав через девять штатов с более чем дюжиной остановок, поклонники модели прибудут на презентацию новинки, которую смогут увидеть своими глазами в штаб-квартире Ford.