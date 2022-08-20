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45 минут назад

Ford показал публике прототип нового Mustang

Motor.ru

Уже осенью культовый спорткар сменит поколение — на сентябрь запланирована премьера Ford Mustang, который сохранит свой знаменитый бензиновый двигатель V8 и каноническую для подобных моделей 6-ступенчатую механическую коробку передач. Официально это вся информация о грядущей премьере, но это не помешало Ford уже показать новый автомобиль. Правда, в глубоком и тщательном камуфляже, который скрывает купе. А заодно автопроизводитель анонсировал и «Паническое бегство» для владельцев ранее выпущенных Ford Mustang.

Ford показал публике прототип нового Mustang
Фото: FordFord

Глава американского автопроизводителя Джим Фарли дал старт мероприятию «Паническое бегство» (The Stampede), которое завершится официальной презентацией нового спорткара. Состоится эта церемония 14 сентября в рамках автосалона в Детройте, а путь к ней начался с Вудворд-авеню — первой дороги с твёрдым покрытием в США.

Ford

«Mustang — самый продаваемый спортивный автомобиль в мире, потому что он подходит каждому. Пришло время для владельцев, поклонников и сотрудников приветствовать следующую главу в наследии Mustang — седьмое поколение будет лучшим в истории», — пообещал Фарли.

Обладателей Ford Mustang всех шести поколений пригласили к участию в мероприятии The Drive Home, старт которому будет дан 6 сентября в LeMay, Американском автомобильном музее в Такоме. Проехав через девять штатов с более чем дюжиной остановок, поклонники модели прибудут на презентацию новинки, которую смогут увидеть своими глазами в штаб-квартире Ford.

Автоновости,Ford Mustang,Джим Фарли,Ford,
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