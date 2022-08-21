В России выставили на продажу редкую "Волгу"

В Самарской области на продажу выставили редкий представительский седан «ГАЗ-3105 Волга». На данный момент на ходу осталось всего несколько экземпляров этой модели, которую Горьковский автозавод выпускал мелкосерийными партиями с 1987 года и до середины 1990-х, сообщает журнал «За рулем». Всего за это время ГАЗ собрал около 200 таких машин.

Фото: avito.ru avito.ru

По словам владельца, до 2003 года машина состояла в Гараже особого назначения (ГОН), потом новый хозяин «Волги» использовал ее до 2006 года, а затем до 2020-го та стояла в сухом гараже. По информации из объявления, в ПТС автомобиля значится пять владельцев, а в ДТП машина не попадала.