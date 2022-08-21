Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

В России выставили на продажу редкую "Волгу" за 1,5 млн рублей

Газета.Ruиещё 2

В Самарской области на продажу выставили редкий представительский седан «ГАЗ-3105 Волга». На данный момент на ходу осталось всего несколько экземпляров этой модели, которую Горьковский автозавод выпускал мелкосерийными партиями с 1987 года и до середины 1990-х, сообщает журнал «За рулем». Всего за это время ГАЗ собрал около 200 таких машин.

В России выставили на продажу редкую "Волгу"
Фото: avito.ruavito.ru

По словам владельца, до 2003 года машина состояла в Гараже особого назначения (ГОН), потом новый хозяин «Волги» использовал ее до 2006 года, а затем до 2020-го та стояла в сухом гараже. По информации из объявления, в ПТС автомобиля значится пять владельцев, а в ДТП машина не попадала.

«ГАЗ-3105» получил бензиновый двигатель V8 объемом 3,4 литра и мощностью 170 л.с., тяга передается на все колеса. В список оснащения входят передние и задние электростеклоподъемники, гидроусилитель руля, климат-контроль и велюровая обивка сидений. Продавец оценил «ГАЗ-3105» в 1,5 млн рублей. Пробег автомобиля составляет 56 тыс. километров.

Автоновости,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители