Geely удивила дизайном самого аэродинамичного в мире минивэна

Китайский холдинг Geely удивил дизайном самого аэродинамичного в мире минивэна. Новинка будет называться «009» и выпускаться под электрическим брендом Zeekr. Незадолго до премьеры Geely полностью раскрыла экстерьер «девятки» и заявила, что коэффициент аэродинамического сопротивления 5,2-метрового минивэна равен 0,27 — это лучший показатель в классе. Внешность Zeekr 009 запоминающаяся: ничего подобного у конкурентов нет.

Фото: Zeekr 009 Zeekr 009

Рекордная обтекаемость Zeekr 009 — результат комплексного подхода. Заявлено, что инженерам удалось внедрить более 20 инновационных решений для оптимизации аэродинамики, и за счёт этого запас хода увеличили на 57,6 километра. Впрочем, Geely до сих пор не раскрывает общую автономность нового минивэна и стандарты измерений, хотя китайские журналисты предполагают, что без дозаправки Zeekr 009 проедет до 700 километров по циклу NEDC.

Zeekr 009

В погоне за низким коэффициентом аэродинамического сопротивления в Zeekr не стали отказываться от зеркал заднего вида. Вполне традиционный для минивэна и форм-фактор — у «девятки» почти вертикальный нос, длинная база и солидный задний свес. Из необычных дизайнерских решений — хромированная прямоугольная имитация радиаторной решётки, составные колёсные диски, когтевидные дневные ходовые огни и капот сложной формы с выемками.

Известно, что длина/ширина/высота Zeekr 009 равны соответственно 5209/2024/1856 миллиметрам, колёсная база — 3205 миллиметров. Основа модели — модульная платформа SEA, так что версий с двигателями внутреннего сгорания не предполагается. Вероятно, полноприводный минивэн разовьёт до 544 лошадиных сил, а салон самой роскошной версии будет рассчитан на шестерых.