Geely удивила дизайном самого аэродинамичного в мире минивэна

Китайский холдинг Geely удивил дизайном самого аэродинамичного в мире минивэна. Новинка будет называться «009» и выпускаться под электрическим брендом Zeekr. Незадолго до премьеры Geely полностью раскрыла экстерьер «девятки» и заявила, что коэффициент аэродинамического сопротивления 5,2-метрового минивэна равен 0,27 — это лучший показатель в классе. Внешность Zeekr 009 запоминающаяся: ничего подобного у конкурентов нет.
Рекордная обтекаемость Zeekr 009 — результат комплексного подхода. Заявлено, что инженерам удалось внедрить более 20 инновационных решений для оптимизации аэродинамики, и за счёт этого запас хода увеличили на 57,6 километра. Впрочем, Geely до сих пор не раскрывает общую автономность нового минивэна и стандарты измерений, хотя китайские журналисты предполагают, что без дозаправки Zeekr 009 проедет до 700 километров по циклу NEDC.
В погоне за низким коэффициентом аэродинамического сопротивления в Zeekr не стали отказываться от зеркал заднего вида. Вполне традиционный для минивэна и форм-фактор — у «девятки» почти вертикальный нос, длинная база и солидный задний свес. Из необычных дизайнерских решений — хромированная прямоугольная имитация радиаторной решётки, составные колёсные диски, когтевидные дневные ходовые огни и капот сложной формы с выемками.
Известно, что длина/ширина/высота Zeekr 009 равны соответственно 5209/2024/1856 миллиметрам, колёсная база — 3205 миллиметров. Основа модели — модульная платформа SEA, так что версий с двигателями внутреннего сгорания не предполагается. Вероятно, полноприводный минивэн разовьёт до 544 лошадиных сил, а салон самой роскошной версии будет рассчитан на шестерых.
Премьера Zeekr 009 не за горами, но дату дебюта до сих пор не называют. Китайские журналисты считают, что до презентации остались считанные дни, ведь на внутренний рынок «девятка» должна выйти до конца года.