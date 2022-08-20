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1 час назад

GM отозвал полмиллиона внедорожников Chevrolet, Cadillac и GMC

Car.ru

Американская компания General Motors объявила о масштабном отзыве. Под его действие попали трёхрядные внедорожные версии GMC Yukon, Cadillac версии Escalade и Chevrolet Suburban/Tahoe, которые были выпущены в 2021/2022 модельных годах.

GM отозвал полмиллиона внедорожников Chevrolet, Cadillac и GMC
Фото: Car.ruCar.ru

По заявлению представителей автогиганта, проблему обнаружили в автомобильных замках ремней безопасности третьего ряда кресел. Как стало известно, поставщик в ходе сборки этих комплектующих не придерживался технологии. По этой причине замки ремней фиксируются ненадёжно.

В случае определённых аварийных ситуаций, они не смогут удержать пассажиров. Замки автомобильных защитных ремней собирались сотрудниками фирмы ZF Occupant Safety Systems, расположенной на территории Мексики.

Уже в мае текущего года представители одного регионального дилерского центра сообщили о проблемах с элементами ремней безопасности на моделях Suburban. После этого работники GM приступили к расследованию, в процессе которого обнаружили ещё 7 подобных обращений. Это мероприятие в итоге завершилось тем, что была назначена крупная сервисная кампания.

Дилерские центры придётся посетить автовладельцам 484 155 внедорожных версий, выпущенных в 2019 – 2022 г.г. По заявлению руководства фирмы, реальные проблемы, касающиеся замков ремней безопасности, в данном случае могут наблюдаться у двух процентов транспортных средств.

Чтобы устранить данные дефекты, сотрудникам придётся проверить работу систем безопасности третьего ряда автомобильных кресел. В случае обнаружения неисправных замков, будут проведены работы по замене ремней безопасности в сборе.

В завершении стоит отметить, что в апреле в РФ под специальную сервисную акцию попали 11 000 экземпляров Cadillac Escalade, а также Chevrolet Tahoe. Проблемы в этом случае заключались в подушках безопасности передних пассажиров.

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