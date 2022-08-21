Aston Martin Шона Коннери продали за $2,4 млн

По данным телеканала CNN, модель Aston Martin - это один из автомобилей, на которых ездил главный герой фильмов о Джеймсе Бонде. Именно за рулем этого авто актер появился в ленте "Голфингер" (1964). Однако приобрел эту модель Коннери лишь незадолго до своей смерти в октябре 2020 года.