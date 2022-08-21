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1 час назад

Автомобиль актера Шона Коннери 1964 года ушел с молотка за 2,4 млн долларов

Inc-Newsиещё 1

На аукционе в США продали серебристый автомобиль Aston Martin DB5 1964 года, которым ранее владел актер Шон Коннери. Машина ушла с молотка за 2,4 млн долларов.

Aston Martin Шона Коннери продали за $2,4 млн
Фото: Sarah Reingewirtz/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty ImagesSarah Reingewirtz/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

По данным телеканала CNN, модель Aston Martin - это один из автомобилей, на которых ездил главный герой фильмов о Джеймсе Бонде. Именно за рулем этого авто актер появился в ленте "Голфингер" (1964). Однако приобрел эту модель Коннери лишь незадолго до своей смерти в октябре 2020 года.

Отметим, что автомобиль продали за большую сумму, чем ожидалось. Первоначально его планировали продать за 1,4 - 1,8 млн долларов. При этом нового хозяина авто телеканал не называет.

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