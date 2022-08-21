Rolls-Royce показал модели Pebble Beach Collection

Раз в год калифорнийский Монтерей превращается в автомобильную столицу мира, где проходит премьера новых моделей и показ эксклюзивных версий уже присутствующих на рынке машин. К числу последних относятся кроссовер Rolls-Royce Cullinan Black Badge и седан Rolls-Royce Ghost второго поколения, которые специально для The Quail, A Motorsports Gathering подготовили в особом варианте оформления Pebble Beach Collection с неповторимым декором кузова и салона.

Фото: Rolls-Royce Rolls-Royce

Кроссовер Cullinan окрашен в цвет Forbidden Pink, который ранее никогда не использовался в автомобилях Rolls-Royce. Как заявляет сама компания, этот оттенок «является смелым напоминанием о том, что Black Badge не обязательно должен быть чёрным».

Розовый кузов дополнен салоном с кожей ручной работы Grace White и вставками тона Cashmere Grey. Часть элементов интерьера выполнена в оттенках Lime Green и Peony Pink, формируя действительно уникальный облик автомобиля. Седан Ghost последнего поколения окрашен краской Sagano Green, нанесение каждого из шести слоёв которой сопровождалось полировкой вручную.

Финальные два слоя включают в себя мельчайшие частицы Crystal, придающие автомобилю многомерное мерцание. По всей длине кузова вручную нанесена контрастная полоска, которая продолжена аналогичным элементом на чёрных колёсных дисках.