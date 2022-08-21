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1 час назад

Rolls-Royce показал модели Pebble Beach Collection

Motor.ru

Раз в год калифорнийский Монтерей превращается в автомобильную столицу мира, где проходит премьера новых моделей и показ эксклюзивных версий уже присутствующих на рынке машин. К числу последних относятся кроссовер Rolls-Royce Cullinan Black Badge и седан Rolls-Royce Ghost второго поколения, которые специально для The Quail, A Motorsports Gathering подготовили в особом варианте оформления Pebble Beach Collection с неповторимым декором кузова и салона.

Rolls-Royce показал модели Pebble Beach Collection
Фото: Rolls-Royce Rolls-Royce

Кроссовер Cullinan окрашен в цвет Forbidden Pink, который ранее никогда не использовался в автомобилях Rolls-Royce. Как заявляет сама компания, этот оттенок «является смелым напоминанием о том, что Black Badge не обязательно должен быть чёрным».

Розовый кузов дополнен салоном с кожей ручной работы Grace White и вставками тона Cashmere Grey. Часть элементов интерьера выполнена в оттенках Lime Green и Peony Pink, формируя действительно уникальный облик автомобиля. Седан Ghost последнего поколения окрашен краской Sagano Green, нанесение каждого из шести слоёв которой сопровождалось полировкой вручную.

Финальные два слоя включают в себя мельчайшие частицы Crystal, придающие автомобилю многомерное мерцание. По всей длине кузова вручную нанесена контрастная полоска, которая продолжена аналогичным элементом на чёрных колёсных дисках.

Технических изменений у новинок нет. Под капотом Rolls-Royce Cullinan Black Badge установлен 6,75-литровый двигатель V12 с двумя турбонагнетателями, форсированный до 600 сил и 900 Нм. Rolls-Royce Ghost сохранил двигатель V12 6.75 с двумя турбокомпрессорами, который выдает 571 лошадиную силу и 850 Нм. Оба автомобиля оснащаются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

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