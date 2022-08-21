Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
2 часа назад

Уникальный Aston Martin Valkyrie выставили на продажу

Motor.ru

Весной 2020 года начались тесты гиперкара Aston Martin Valkyrie на дорогах общего пользования, но даже через два года после старта финальной стадии испытаний не все покупатели смогли получить свои долгожданные автомобили. А некоторые из тех счастливчиков, у кого в гараже уже появилась созданная совместно с Red Bull Advanced Technologies и гениальным конструктором Формулы-1 Эдрианом Ньюи машина, почему-то поспешили избавиться от неё, поэтому на вторичном рынке появляются объявления о продаже.

Уникальный Aston Martin Valkyrie выставили на продажу
Фото: Aston MartinAston Martin

Дилер Tom Hartley Jnr. продал гиперкар с номером шасси №139 — один из 150 запланированных к производству автомобилей. Он окрашен в знаковый для британских спорткаров цвет Aston Martin British Racing Green с матово-чёрными магниевыми колёсами и декором Silver Argento.

Интерьер отделан чёрной алькантарой с прострочкой серебристой нитью, а также неокрашенным углепластиком. Заднеприводный гиперкар оснащается гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового V12 мощностью 1146 лошадиных сил, разработанной компанией Cosworth специально для этого проекта.

В 7-ступенчатую роботизированную коробку передач производства Ricardo встроен электромотор. Стоимость, за которую был продан Aston Martin Valkyrie на вторичном рынке, не названа.

Зато известно, что в комплекте с автомобилем новый покупатель получил полный набор инструментов и комплект документов. Пробег гиперкара на момент продажи составил всего 121 километр.

Автоновости,Aston Martin,Эдриан Ньюи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители