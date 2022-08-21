Уникальный Aston Martin Valkyrie выставили на продажу

Весной 2020 года начались тесты гиперкара Aston Martin Valkyrie на дорогах общего пользования, но даже через два года после старта финальной стадии испытаний не все покупатели смогли получить свои долгожданные автомобили. А некоторые из тех счастливчиков, у кого в гараже уже появилась созданная совместно с Red Bull Advanced Technologies и гениальным конструктором Формулы-1 Эдрианом Ньюи машина, почему-то поспешили избавиться от неё, поэтому на вторичном рынке появляются объявления о продаже.

Фото: Aston Martin Aston Martin

Дилер Tom Hartley Jnr. продал гиперкар с номером шасси №139 — один из 150 запланированных к производству автомобилей. Он окрашен в знаковый для британских спорткаров цвет Aston Martin British Racing Green с матово-чёрными магниевыми колёсами и декором Silver Argento.

Интерьер отделан чёрной алькантарой с прострочкой серебристой нитью, а также неокрашенным углепластиком. Заднеприводный гиперкар оснащается гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового V12 мощностью 1146 лошадиных сил, разработанной компанией Cosworth специально для этого проекта.

В 7-ступенчатую роботизированную коробку передач производства Ricardo встроен электромотор. Стоимость, за которую был продан Aston Martin Valkyrie на вторичном рынке, не названа.