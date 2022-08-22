Китайские автомобили заняли рекордную долю российского рынка

Автобренды из КНР расширяют присутствие в России, покинутой западными производителями. Как выяснили эксперты «Автостата», изучив данные АО «Электронный паспорт», китайские компании заняли рекордную долю авторынка РФ: с 15 по 21 августе россияне приобрели 2590 легковых автомобилей марок из Поднебесной, что составило 26,4 процента от общего числа. Такого показателя «китайцы» достигли впервые за всю историю присутствия в России.

Фото: © Chery © Chery

Автобренды из Южной Кореи теряют популярность и уже заметно отстают от китайских. Так, по итогам третьей недели августа их доля на российском рынке составила только 16,1 процента.

Первенство же удерживают отечественные марки. Их совокупный результат за 15-21 августа составил 39 процентов от всех продаж новых «легковушек», а безусловным лидером является Lada с 3613 реализованными автомобилями. АвтоВАЗу удалось слегка нарастить продажи по сравнению со второй неделей, когда россияне купили 3342 «Лады».

Несмотря на успехи «китайцев», на втором месте среди автомарок расположилась Kia с 936 проданными машинами. А вот дальше следуют бренды из КНР: Haval, реализовавший 732 автомобиля, Geely (719 штук) и Chery (672 штуки).

Что касается моделей, то на первой строчке остается Lada Granta, которую за семь дней купили 2529 россиян. На второй позиции — самый дешевый Haval, Jolion с результатом 546 экземпляров. Третьей стала Lada Vesta (486 штук), четвертым — Geely Coolray (421 штука), пятым — Chery Tiggo 7 Pro (398 штук).