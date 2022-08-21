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10 минут назад

В Ираке УАЗ "Хантер" превратили в шестидверный внедорожник со спортивным обвесом

Газета.Ru

Тюнеры из Ирака модифицировали российский внедорожник УАЗ «Хантер», удлинив кузов на одну дверную секцию. Видео про автомобиль появилось на YouTube-канале Mohammad Tawfik.

В Ираке УАЗ "Хантер" превратили в шестидверный внедорожник
Фото: Mohammad Tawfik/YouTubeMohammad Tawfik/YouTube

УАЗ «Хантер» покрасили в желтый цвет и оснастили самодельным обвесом с бамперами и порогами из пластика, шноркелем, хромированными дисками с низкопрофильной резиной и багажником на крыше с дополнительными фонарями.

В салоне отечественного внедорожника появились кресла с белой кожаной обивкой, новый руль, подсветка и большой дисплей мультимедийной системы. Теперь внутри «Хантера» могут расположиться восемь человек.

Автоновости,УАЗ,
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