В Ираке УАЗ "Хантер" превратили в шестидверный внедорожник

Тюнеры из Ирака модифицировали российский внедорожник УАЗ «Хантер», удлинив кузов на одну дверную секцию. Видео про автомобиль появилось на YouTube-канале Mohammad Tawfik.

Фото: Mohammad Tawfik/YouTube Mohammad Tawfik/YouTube

УАЗ «Хантер» покрасили в желтый цвет и оснастили самодельным обвесом с бамперами и порогами из пластика, шноркелем, хромированными дисками с низкопрофильной резиной и багажником на крыше с дополнительными фонарями.