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13 минут назад

Ford оштрафовали на $1,7 млрд за смертельное ДТП

Секрет Фирмы

Американскую компанию Ford обязали выплатить $1,7 млрд штрафных санкций за аварию 2014 года со смертельным исходом. Такое решение принял суд Лоуренсвилля в Джорджии, сообщил The Wall Street Journal.

Ford оштрафовали на $1,7 млрд за смертельное ДТП
Фото: ReutersReuters

Иск подали дети Мелвина и Вонсайл Хилл, которые погибли в ДТП из-за разрыва шины у их пикапа Ford F-250 Super Duty, когда семейная пара возвращалась с фермы. Инцидент произошёл в штате Джорджия. По дороге у машины взорвалась шина, и автомобиль перевернулся.

Экспертиза установила, что супруги Хилл погибли на месте, поскольку крыша автомобиля оказалась слишком непрочной и легко смялась.

По данным истцов, Ford знала о проблемах с крышей F-250 Super Duty, но не сообщила о ней покупателям. Также концерн не пытался устранить недостатки в других таких же машинах вплоть до 2016 года.

Впрочем, позже Ford всё-таки внесла изменения в конструкцию. Штраф назначили из расчёта общего количества проданных F-250 Super Duty — это около 5,2 млн машин. За каждый автомобиль с непрочной крышей Ford обязали заплатить по $327 000. 75% всей суммы получит штат Джорджия, остальное — истцы и адвокаты.

Жюри присяжных за день до окончательного вердикта суда также обязало автопроизводителя заплатить семье погибших $24 млн компенсации.

Ранее «Секрет» писал , что пара из Индии потребовала у сына компенсацию за отсутствие внуков.

Автоновости,Ford,
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