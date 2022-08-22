Volkswagen Caddy провалил «лосиный тест»

Журналисты испанского автомобильного издания km77 протестировали новое поколение коммерческой модели Volkswagen Caddy традиционным для портала «лосиным тестом». В рамках заездов тестовая машина должна резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и при этом не задеть ни одного конуса, оставшись в рамках отведённого машине коридора, а затем вернуться в свою полосу движения. И новый Caddy стал очередным Volkswagen, который разочаровал экспертов.

Фото: © km77 © km77

Чтобы автомобиль можно было считать прошедшим тесты, подопытная машина должна проехать в коридоре из конусов, не сбив ни одного, на скорости не менее 77 километров в час. Но Volkswagen Caddy этого не удалось — автомобиль правильно реагирует на движения руля, задняя ось стабильна, а поведение машины предсказуемо. Система стабилизации грамотно помогает человеку сохранять контроль над автомобилем, а слабое звено — шины.

Лучший результат, показанный минивэном, составил 67 километров в час и это очень низкая скорость «лосиного теста» для современного автомобиля. Журналисты причиной такого провала назвали всесезонные шины, которые неэффективны при температуре +36 градуса, при которой проходил тест.