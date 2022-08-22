«Ъ»: Bosch ищет покупателя на часть российских активов

Немецкий производитель бытовой техники Bosch намерен продать два своих российских завода, расположенных под Петербургом. Предприятия, производящие холодильники и стиральные машины, большую часть комплектующих получали из Евросоюза. С марта они приостановили работу на фоне санкций. По данным «Коммерсанта», в работающем состоянии стоимость активов по текущему курсу ЦБ составляет до 4,4 млрд рублей. Активами, по данным издания, заинтересовались несколько российских ретейлеров. Однако запрошенная цена их не устроила. При этом следует учитывать, что потенциальным покупателям предстоит не только стать обладателями лицензий, но и строить логистические цепочки для поставки оригинальных компонентов Bosch или подыскать аналоги. Более вероятной пока считается продажа предприятий компаниям из Китая или Турции. Эксперты напомнили, что ранее завод Whirlpool (бренды Whirlpool, Hotpoint Ariston, Indesit) приобрела турецкая Arcelik, а, например, китайская Midea «давно хочет локализоваться в России». Ранее австрийский производитель бумаги Mondi договорился о продаже своего завода в Сыктывкаре, а немецкая сеть OBI передала свой российский бизнес за символические 600 рублей. До пандемии сеть оценивали в €100 млн. Фото: Pxhere , CCO