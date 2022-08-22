Audi вспомнила про внедорожные седаны

Немецкий производитель премиальных автомобилей Audi представил первое изображение своего нового концепт-кара. На этот раз в Ингольштадте обратили внимание на поклонников загородного отдыха и автомобильных вылазок на природу. Концепт Audi Activsphere щеголяет нетрадиционным в наши дни типом кузова кросс-седан и продолжает серию «сферических» прототипов – это купе гран-туризмо Skysphere, флагманский седан Grandsphere и минивэн Urbansphere.
В живую концепт Activsphere представят в начале 2023 года, в то время, как Skysphere, Grandsphere и Urbansphere уже появились на публике в рамках калифорнийского смотра автоэкзотики Monterey Car Week 2022. Все эти модели являются электромобилями и призваны дать намек на будущий моделиный ряд Audi. Впрочем, действительно ли Audi намерена сделать ставку на кросс-седаны – пока большой вопрос. Компания описывает новинку, как предлагающую «максимальную вариативность для активного образа жизни на дороге и вне её».
Силуэт Audi Activesphere характеризуется высоким дорожным просветом, удлиненным капотом и ниспадающей в стиле купе или спортбэка линией крыши. Кузов модели не изобилует деталями, но те, что есть, несомненно указывают на динамичный нрав кросс-седана: узкая углубленная коловная оптика, закрытая решетка радиатора, атлетичные колесные арки и остро-наклоненное лобовое стекло. О расширенных возможностях концепта на пересеченной местности сигнализируют «зубастые» внедорожные покрышки и мощная защита порогов.
Пока что Audi старательно обходит вопрос технических характеристик Activesphere. Впрочем, можно с уверенностью утверждать, что в основу модели положат отдельную электрическую архитектуру с поддержкой самых последних разработок в области автопилотирования. В представительский седан Grandsphere производитель установил два электромотора суммарной мощностью 700 л.с. и крутящим моментом 960 Нм. Питаются двигатели от 800-вольтового аккумулятора на 120 кВтч, обеспечивающего запас хода 750 км. Возможно, подобная установка «приземлится» и в кросс-седан.