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1 час назад

Новости автомира: Audi вспомнила про внедорожные седаны и показала концепт Activesphere

Allroader.ru

Немецкий производитель премиальных автомобилей Audi представил первое изображение своего нового концепт-кара. На этот раз в Ингольштадте обратили внимание на поклонников загородного отдыха и автомобильных вылазок на природу. Концепт Audi Activsphere щеголяет нетрадиционным в наши дни типом кузова кросс-седан и продолжает серию «сферических» прототипов – это купе гран-туризмо Skysphere, флагманский седан Grandsphere и минивэн Urbansphere.

Audi вспомнила про внедорожные седаны
Фото: Audi Activesphere ConceptAudi Activesphere Concept

В живую концепт Activsphere представят в начале 2023 года, в то время, как Skysphere, Grandsphere и Urbansphere уже появились на публике в рамках калифорнийского смотра автоэкзотики Monterey Car Week 2022. Все эти модели являются электромобилями и призваны дать намек на будущий моделиный ряд Audi. Впрочем, действительно ли Audi намерена сделать ставку на кросс-седаны – пока большой вопрос. Компания описывает новинку, как предлагающую «максимальную вариативность для активного образа жизни на дороге и вне её».

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Силуэт Audi Activesphere характеризуется высоким дорожным просветом, удлиненным капотом и ниспадающей в стиле купе или спортбэка линией крыши. Кузов модели не изобилует деталями, но те, что есть, несомненно указывают на динамичный нрав кросс-седана: узкая углубленная коловная оптика, закрытая решетка радиатора, атлетичные колесные арки и остро-наклоненное лобовое стекло. О расширенных возможностях концепта на пересеченной местности сигнализируют «зубастые» внедорожные покрышки и мощная защита порогов.

Пока что Audi старательно обходит вопрос технических характеристик Activesphere. Впрочем, можно с уверенностью утверждать, что в основу модели положат отдельную электрическую архитектуру с поддержкой самых последних разработок в области автопилотирования. В представительский седан Grandsphere производитель установил два электромотора суммарной мощностью 700 л.с. и крутящим моментом 960 Нм. Питаются двигатели от 800-вольтового аккумулятора на 120 кВтч, обеспечивающего запас хода 750 км. Возможно, подобная установка «приземлится» и в кросс-седан.

Автоновости,Audi,
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