Страховщики назвали летнего "чемпиона" по угонам

В России наиболее часто жертвами угонов летом 2022 года становились владельцы автомобилей Hyundai, сообщается в исследовании «Страхового дома ВСК», предоставленном «Газете.Ru».
«Самой угоняемой маркой авто летом 2022 года стал Hyundai — на долю автомобилей корейского бренда пришлось 60% хищений в июле-августе. Самой востребованной у угонщиков моделью авто стал также Hyundai Santa Fe (40% от общего числа угонов)», — говорится в исследовании, проведенном на основе анализа страховых случаев.
Регионом-лидером по числу угонов стала Московская область — на нее пришлось 60% происшествий. Причем в 30% случаев владельцами угнанных авто стали жители столицы, приехавшие в область по делам или для загородного отдыха.