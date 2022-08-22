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1 час назад

Новости автомира: страховщики назвали самый угоняемый автомобиль в России летом 2022 года

Газета.Ru

В России наиболее часто жертвами угонов летом 2022 года становились владельцы автомобилей Hyundai, сообщается в исследовании «Страхового дома ВСК», предоставленном «Газете.Ru».

Страховщики назвали летнего "чемпиона" по угонам
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Самой угоняемой маркой авто летом 2022 года стал Hyundai — на долю автомобилей корейского бренда пришлось 60% хищений в июле-августе. Самой востребованной у угонщиков моделью авто стал также Hyundai Santa Fe (40% от общего числа угонов)», — говорится в исследовании, проведенном на основе анализа страховых случаев.

Регионом-лидером по числу угонов стала Московская область — на нее пришлось 60% происшествий. Причем в 30% случаев владельцами угнанных авто стали жители столицы, приехавшие в область по делам или для загородного отдыха.

Автоновости,Hyundai Santa Fe,Hyundai,ВСК,
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