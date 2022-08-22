Страховщики назвали летнего "чемпиона" по угонам

«Самой угоняемой маркой авто летом 2022 года стал Hyundai — на долю автомобилей корейского бренда пришлось 60% хищений в июле-августе. Самой востребованной у угонщиков моделью авто стал также Hyundai Santa Fe (40% от общего числа угонов)», — говорится в исследовании, проведенном на основе анализа страховых случаев.