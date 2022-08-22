Решена судьба российского электрокара Zetta

Проект первого российского электрокара Zetta закрыт. Об этом пишет в своем Telegram-канале «Русский автомобиль» автоэксперт Сергей Цыганов, которому удалось поездить на одном из пяти собранных экземпляров модели. По его словам, внешне автомобили выглядят неплохо, пластиковые детали подогнаны аккуратно, однако интерьер получился «простецким», а сама Zetta — шумной.

Фото: © Русский автомобиль / Telegram © Русский автомобиль / Telegram

Кроме пяти собранных образцов Zetta остался один недостроенный каркас, сообщил Цыганов. Эксперт испытал в деле полноприводный вариант электромобиля: по его словам, машина получила «странные калибровки» и дергается при старте, но в целом едет «очень неплохо», хотя и шумно. Удачными получились кресла, собранные на деталях каркаса Lada Granta, но с улучшенной формой и наполнением.

Недостаточную шумоизоляцию Zetta отмечал и глава Минпромторга Денис Мантуров, который протестировал прототип электрокара весной 2021 года в Тольятти. Полтора года назад на проект планировалось выделить 100 миллионов рублей из Фонда развития промышленности, но этого так и не случилось. В России сборка ситикара налажена не будет, однако полностью ставить крест на электрокаре пока рано, следует из сообщения Цыганова.

Ранее сообщалось, что производство «Зетты» стартует до конца 2021 года. Также планировалось продавать модель за рубежом — в Германии, Индии, Пакистане, Иордании и Египте.