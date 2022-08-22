Ioniq 5 не попал в производство из-за дефекта микросхемы

Infineon, крупнейший в мире поставщик чипов для автомобильной промышленности, столкнулся с проблемой при поставках Hyundai Ioniq 5. Судя по всему, последняя партия микросхем имеет недостаток, который не позволяет установить ее в Ioniq 5 и другие электромобили, для которых она была разработана. Все комплектующие, произведенные с апреля по июнь 2022 года, подлежат отзыву.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Со своей стороны, Hyundai готовится к задержкам производства и якобы связалась с STMicroelectronics, чтобы обеспечить альтернативный источник микросхем на время проблемы. Последнее пока не подтверждено.