В России начали продавать китайский электрический лифтбек Zeekr 001

На сайте Auto.ru появились первые объявления о продаже лифтбека Zeekr 001. На данный момент на сайте находятся три объявления. Автомобили предлагают приобрести от 5,74 млн до 7,39 млн рублей. Электромобиль в топовом исполнении он оснащен двумя электродвигателями с суммарной мощностью 536 л. Самая большая батарея мощностью 110 киловатт-часов обеспечивает запас хода 640 км.

Geely объявила о планах создания нового бренда, специализирующегося на электромобилях премиум-класса. Бренд, получивший название Zeekr (Ji Ke в Китае), представил свою первую модель — стройный горячий хэтчбек, названный просто 001. Он дебютировал в мире в понедельник на выставке Auto Shanghai 2021. Чтобы выделиться, Zeekr будет позиционироваться как компания, занимающаяся технологиями электромобилей, аналогичная Tesla. Таким образом, бренд будет разрабатывать свои собственные основные системы, такие как батареи и системы управления батареями, а также электродвигатели.