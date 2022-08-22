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37 минут назад

Новости автомира: в России начали продавать китайский электрический лифтбек Zeekr 001

ПроКроссовер.ру

На сайте Auto.ru появились первые объявления о продаже лифтбека Zeekr 001. На данный момент на сайте находятся три объявления. Автомобили предлагают приобрести от 5,74 млн до 7,39 млн рублей. Электромобиль в топовом исполнении он оснащен двумя электродвигателями с суммарной мощностью 536 л. Самая большая батарея мощностью 110 киловатт-часов обеспечивает запас хода 640 км.

В России начали продавать китайский электрический лифтбек Zeekr 001
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Geely объявила о планах создания нового бренда, специализирующегося на электромобилях премиум-класса. Бренд, получивший название Zeekr (Ji Ke в Китае), представил свою первую модель — стройный горячий хэтчбек, названный просто 001. Он дебютировал в мире в понедельник на выставке Auto Shanghai 2021. Чтобы выделиться, Zeekr будет позиционироваться как компания, занимающаяся технологиями электромобилей, аналогичная Tesla. Таким образом, бренд будет разрабатывать свои собственные основные системы, такие как батареи и системы управления батареями, а также электродвигатели.

ПроКроссовер.ру

Стоит отметить, что первая серийная модель стартапа успела отметиться достижениями для Книги рекордов Гиннесса. Zeekr 001 оказался лучшей в скоростном дрифте и стала самым быстрым электромобилем в слаломе. Оба заезда проходили на китайском автополигоне под названием CATARC.

Автоновости,Geely,Tesla,
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