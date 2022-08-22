АвтоВАЗ начал патентовать детали для новой Lada Niva

Компания АвтоВАЗ получила патент на воздуховод, который, предположительно, предназначен для внедорожника Lada Niva нового поколения. Об этом пишет портал «Лада.Онлайн».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Соответствующий патент от АвтоВАЗа на дефлектор боковой панели приборов появился в базе Федерального института промышленной собственности. При этом дефлектор воздуховода не принадлежит ни одной из существующих моделей Lada, отмечает издание.

Портал «Лада.Онлайн» передоложил, что эта деталь может относиться к новой Lada Niva NG, которая должна была появиться в 2024 году. Заявка на патент была сделана 25.01.2022 года, еще до ухода группы Renault из России.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ решил создать принципиально новое поколение двигателей для своих автомобилей. По информации СМИ, российский автопроизводитель собирается разработать семейство двухлитровых ДВС с мощностью от 100 до 200 лошадиных сил.

Группа Renault, которой принадлежал АвтоВАЗ, после начала российской спецоперации на Украине объявила об уходе из России. Ее активы перешли в государственную собственность. Долю в «АвтоВАЗе» (67,6%) передали предприятию НАМИ (подведомственно Минпромторгу), а завод «Рено Россия» отошел правительству Москвы.