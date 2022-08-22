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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ начал патентовать детали для новой Lada Niva

Алиса Селезнёва

Компания АвтоВАЗ получила патент на воздуховод, который, предположительно, предназначен для внедорожника Lada Niva нового поколения. Об этом пишет портал «Лада.Онлайн».

АвтоВАЗ начал патентовать детали для новой Lada Niva
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий патент от АвтоВАЗа на дефлектор боковой панели приборов появился в базе Федерального института промышленной собственности. При этом дефлектор воздуховода не принадлежит ни одной из существующих моделей Lada, отмечает издание.

Портал «Лада.Онлайн» передоложил, что эта деталь может относиться к новой Lada Niva NG, которая должна была появиться в 2024 году. Заявка на патент была сделана 25.01.2022 года, еще до ухода группы Renault из России.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ решил создать принципиально новое поколение двигателей для своих автомобилей. По информации СМИ, российский автопроизводитель собирается разработать семейство двухлитровых ДВС с мощностью от 100 до 200 лошадиных сил.

Решена судьба российского электрокара Zetta

Группа Renault, которой принадлежал АвтоВАЗ, после начала российской спецоперации на Украине объявила об уходе из России. Ее активы перешли в государственную собственность. Долю в «АвтоВАЗе» (67,6%) передали предприятию НАМИ (подведомственно Минпромторгу), а завод «Рено Россия» отошел правительству Москвы.

«АвтоВАЗ» уже возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти. 8 июня с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. Минимальная цена машины составляла 658,3 тыс. рублей.

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