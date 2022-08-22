Автоэксперт констатировал конец эпохи механической трансмиссии

Mercedes-Benz полностью откажется от использования механической трансмиссии со следующего года, Volkswagen сделает это в 2024-м. Ранее было принято считать, что механическая коробка передач является самым быстрым и экономичным решением, но сегодня это уже не так.

«Автоматические коробки передач по эффективности догнали механику. Особенно коробки передач с двойным сцеплением, они переключаются быстрее, чем это делает любой гонщик. Кроме того, прошли те времена, когда разница в расходе топлива версий с механикой и классическим автоматом составляла более литра», — прокомментировал Питер Керкрат из экспертной компании KUS.

Вот почему единственным аргументом была стоимость. Но при массовом выпуске и это преимущество сходит на нет. Помимо этого, так как производителям нужно тестировать и улучшать каждый отдельный вариант модели, что выливается в большие расходы, они стараются сократить разнообразие в модельной линейке. Об этом заявила Бритта Сигерс, руководитель отдела продаж Mercedes-Benz.