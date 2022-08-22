Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
49 минут назад

Новости автомира: автоэксперт заявил, что эпоха механической трансмиссии подошла к концу

FBM.ru

Mercedes-Benz полностью откажется от использования механической трансмиссии со следующего года, Volkswagen сделает это в 2024-м. Ранее было принято считать, что механическая коробка передач является самым быстрым и экономичным решением, но сегодня это уже не так.

Автоэксперт констатировал конец эпохи механической трансмиссии
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Автоматические коробки передач по эффективности догнали механику. Особенно коробки передач с двойным сцеплением, они переключаются быстрее, чем это делает любой гонщик. Кроме того, прошли те времена, когда разница в расходе топлива версий с механикой и классическим автоматом составляла более литра», — прокомментировал Питер Керкрат из экспертной компании KUS.

Вот почему единственным аргументом была стоимость. Но при массовом выпуске и это преимущество сходит на нет. Помимо этого, так как производителям нужно тестировать и улучшать каждый отдельный вариант модели, что выливается в большие расходы, они стараются сократить разнообразие в модельной линейке. Об этом заявила Бритта Сигерс, руководитель отдела продаж Mercedes-Benz.

За счет отказа от механической коробки переключения передач заводы экономят и пространство в салоне. В месте, где до этого приходилось размещать рычаг переключения передач, все чаще ставится небольшая «шайба», а рядом подстаканник, область для беспроводной зарядки смартфона или ниша для хранения вещей.

Автоновости,Volkswagen,Mercedes-Benz,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители