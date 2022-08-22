Требование к цвету автомобиля такси может вынудить перевозчиков уйти с легального рынка. Об этом изданию Forbes рассказала глава общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

По её словам, ситуация значительно усложнилась после введения санкций: из-за них сроки поставок автомобилей сейчас составляют от полугода, и приобрести машину необходимого цвета (как правило, белого или жёлтого) стало проблематично. Зарипова отметила, что в тех регионах, где уже начали действовать требования к цвету такси, количество выданных разрешений на перевозку пассажиров и багажа сократилось от 2 до 4 раз.

Она уточнила, что стоимость плёнки для изменения цвета автомобилей подскочила в цене, а приобрести новую машину необходимого цвета стало гораздо сложнее из-за приостановки работы российских автозаводов.

«Если в 2021 году в регионах самая дешёвая плёнка для автомобиля стоила от 35 000 рублей, то сейчас — от 55 000 рублей, в столице стоимость начинается от 88 000 рублей», — рассказала Зарипова.

Рост стоимости плёнки, по её словам, вызван скачками валютного курса и проблемами с логистикой. Собеседница добавила, что, по данным ГИБДД, цвет автомобиля никак не влияет на безопасность и качество перевозки.

«Приемлемой альтернативой может быть введение нормы по использованию жёлтых номеров для автомобилей такси», — предложила глава общественного совета по развитию такси.

По словам управляющего директора агрегатора такси «Ситимобил» Анатолия Малышева, для пользователей важна идентификация легального такси по внешним признакам, однако это может быть не цвет автомобилей, а их брендирование, «шашки» или другие опознавательные знаки.

«"Ситимобил" поддерживает отмену требований по цвету такси, поскольку сейчас сильно выросли цены на автомобили, обслуживание и страховки, а любые требования, затрагивающие внешний вид автомобилей, влекут к дополнительным расходам», — добавил Малышев.

Собеседник Forbes, представляющий «Яндекс.Такси», рассказал, что на «зрелых» рынках требования к цвету уже исторически сформированы и рынок привык с ними работать.

«При этом есть регионы, где рынок такси развивается во многом благодаря малому и среднему бизнесу, а для них ужесточение условий приведёт к существенным дополнительным тратам из-за удорожания материалов и логистических сложностей», — поделился собеседник издания.

По данным Forbes, летом 2022 года общественный совет по развитию такси обратился к региональным властям с просьбой отменить излишние требования к перевозчикам.

Зарипова рассказала, что от требований к цвету такси уже отказались в Вологодской и Амурской областях, на подходе Адыгея и Северная Осетия.

По мнению представителя такси «Максим» Павла Стенникова, единый цвет для автомобилей имел бы «хоть какой-то смысл», если бы люди ловили такси «с руки», но в стране давно нет такой практики — россияне заказывают такси в приложении или через звонок оператору.

Российские регионы получили право вводить требования к цвету машин после принятия закона о такси в 2011 году.

Сейчас такие нормы действуют в 16 регионах, в большинстве из них машины должны быть окрашены в жёлтый и белый цвета. В Госдуме, по данным издания, рассматривается новый закон о такси, в котором предлагается закрепить эту норму на федеральном уровне.