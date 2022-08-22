Самый красивый автомобиль СССР: все особенности прототипа «Турист»

Автомобильные музеи в современной России заполнены моделями советского производства. Интересным и, вместе с тем, редким экспонатом является модель Москвич-408. Она получила дополнительное обозначение “Турист”.

Фото: Car.ru Car.ru

В Советском Союзе активно проводилась разработка автомобилей в необычных кузовах. Предполагалось, что такие машины не будут эксплуатироваться простым народом - их или использовали в верхах, или планировали отправить на экспорт.

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В 1963 году инженеры и конструкторы Московского завода малолитражных машин приступили к разработке спортивного авто. Его главной особенностью должна была стать открытая крыша.

Планы на будущее развитие такой модели оказались колоссальными. Так, кабриолет должен был занять нишу в сфере автоспорта и завоевать потребителей на Западе. При удачном исходе обстоятельств модель могла выступить в роли лица семейства Москвичей.

Но планы в СССР не всегда совпадали с возможностями оборудования и финансами. В свободной распоряжении было не так много мощностей для создания инновационного автомобиля. Поэтому, при создании первого прототипа автомобиля, решили использовать в качестве базы “Москвич-408”, который на тот момент выпускался серийно.

Казалось, что сделать из седана кабриолет - задача пары дней. Нужно только срезать крышу, заварить задние двери и кабриолет будет готов. Но в деле оказалось сложнее. Когда специалисты убрали с кузова крышу, он сильно ослаб. Такой эффект наблюдался даже после того, как дверные проемы второго ряда заварили. Чтобы автомобиль от нагрузки не переломился пополам, пришлось делать усиление для днища.

Второй прототип модели был изготовлен не в черном, а в синем цвете. Он в значительной степени отличался от первого автомобиля. Специалисты хотели снизить вес машины, поэтому в сборке использовали алюминиевые кузовные панели. Из такого материала изготавливались двери, капот, крылья и крышка багажника. Но из-за такого обновления автомобиль подорожал в производстве.

В салоне предусматривалось 4 посадочных места формулой 2/2. В качестве силового агрегата использовался двигатель на 1,4 литра производительностью 50 л.с. Такой мотор функционировал в паре с 4-ступенчатой КПП. На разработке второго прототипа проект решили закрыть. Ни один автомобиль не сохранился до современности. Экспонат, который показан в музее, является новоделом.