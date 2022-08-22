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2 часа назад

Новости автомира: Верховный суд разъяснил, когда пьяный водитель может сохранить права

Газета.Ru

Верховный суд прекратил дело об административном правонарушении против жительницы Москвы, отказавшейся от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает Pravo.ru.

Верховный суд разъяснил, когда пьяный водитель может сохранить права
Фото: ГосавтоинспекцияГосавтоинспекция

По его данным, сотрудники ДПС остановили автомобиль SsangYong в декабре 2021 года. При этом женщина-водитель закрылась в машине и отказалась от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также она не стала знакомиться с процессуальными документами в процессе оформления протокола и отказалась его подписывать.

В мировом суде водитель заявила, что сотрудник ГИБДД не разъяснил ей ее права, однако была оштрафована на 30 тыс. рублей и лишена права управления транспортными средствами на полтора года. Кассационная инстанция подтвердила это решение, однако судья Верховного суда Сергей Никифоров обратил внимание на недочеты в протоколе — в том числе на несовпадение времени остановки и составления документа, а также попытки исправления протокола.

По результатам рассмотрения дела Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и прекратил дело об административном правонарушении из-за недоказанности его обстоятельств.

Автоновости,SsangYong,Сергей Никифоров,ГИБДД,
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