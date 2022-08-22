Верховный суд разъяснил, когда пьяный водитель может сохранить права

Верховный суд прекратил дело об административном правонарушении против жительницы Москвы, отказавшейся от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает Pravo.ru.

Фото: Госавтоинспекция Госавтоинспекция

По его данным, сотрудники ДПС остановили автомобиль SsangYong в декабре 2021 года. При этом женщина-водитель закрылась в машине и отказалась от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также она не стала знакомиться с процессуальными документами в процессе оформления протокола и отказалась его подписывать.

В мировом суде водитель заявила, что сотрудник ГИБДД не разъяснил ей ее права, однако была оштрафована на 30 тыс. рублей и лишена права управления транспортными средствами на полтора года. Кассационная инстанция подтвердила это решение, однако судья Верховного суда Сергей Никифоров обратил внимание на недочеты в протоколе — в том числе на несовпадение времени остановки и составления документа, а также попытки исправления протокола.