Безумие: новую Lada Vesta дилеры продают за 3 млн рублей

Парадоксальная ситуация произошла с ограниченной партией новой Lada Vesta (800 машин), которую АвтоВАЗ отгрузил дилерам. Сама компания официально ничего об этом не сообщала, при это машины уже вовсю продаются. И цены, мягко говоря, впечатляют. В основном Vesta предлагают купить за 2,4-2,6 млн рублей. Но есть и те, кто просит за новинку 3 млн рублей - в этом убедился корреспондент "РГ", который посетил одного из дилеров Lada в Москве.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Мы обратились за комментарием в пресс-службу АвтоВАЗа. Вот что нам ответили:

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"Согласно действующему в России антимонопольному законодательству, компания не имеет право устанавливать цены. Только рекомендовать".

Так что по факту дилеры могут установить любую цену. Чем они и пользуются, понимая, что партия новых Vesta ограниченная, а возобновление производства модели уже в Тольятти стоит ждать не раньше начала следующего года. Расчет очень прост - если не хотите брать за такие деньги сейчас, то возьмете потом. Других предложений все равно не будет.

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль считает, что это очередной безумный рекорд нашей текущей реальности.

"На мой взгляд, это действительно неоправданно дорого и не очень понятно пока, чем именно это продиктовано. Я не верю в такой спрос, думаю, что в ближайшее время цены должны быть снижены, потому что покупать по такой цене вряд ли кто будет", - отмечает он.

Директор по развитию автомобильного портала "Дром" Антон Серков напоминает, что дилер - это коммерческая структура, деятельность которой направлена на извлечение прибыли.

"На конкурентном рынке цены формируются балансом спроса и предложения. Новых Vesta собрано мало, а столь явный рост цен, очевидно, свидетельствует о сохранении спроса. Публикация РРЦ (рекомендованная розничная цена - Прим.ред.) на ситуацию едва ли повлияет - это именно рекомендованные цены, а не оферта. Любые попытки регулировать цены приведут к еще большему дефициту и появлению серого рынка, который, впрочем, формируется уже сейчас. Исправить ситуацию способно лишь налаживание поставок и возобновление производства автомобилей", - уверен Серков.

Денис Мигаль также согласен с тем, что, если бы АвтоВАЗ объявил цены на ограниченную партию Vesta - это бы ничего не изменило.