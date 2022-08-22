Физические кнопки оказались удобнее сенсорных экранов

Модные гигантские экраны в современных автомобилях все чаще критикуют как дизайнеры, так и обычные водители. Шведское издание Vi Bilägare решило выяснить, действительно ли сенсорные дисплеи уступают в удобстве физическим элементам управления. Не полагаясь на опросы и субъективные мнения, издание провело исследование, замерив время, которое водители тратят на управление различными функциями. И результат оказался не в пользу тачскринов.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Для исследования шведы отобрали 11 современных автомобилей с сенсорными мультимедийными системами, соперником которых стал Volvo V70 2005 года выпуска. Водителей-добровольцев попросили выполнить ряд простых задач во время езды: включить подогрев сидений, увеличить температуру в салоне на два градуса, запустить обогрев лобового стекла, включить определенную радиостанцию и сбросить настройки навигатора. При этом им позволили ознакомиться с машинами заранее.

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На 17-летнем Volvo выполнение всех задач заняло у водителей только 10 секунд. Автомобиль двигался со скоростью 110 километров в час и за это время успел преодолеть порядка 300 метров. Из новых машин лучшие результаты показали Dacia Sandero и Volvo C40 — 13,5 и 13,7 секунды соответственно.

Остальные тачскрины оказались намного менее удобными. Худшей стала система MG Marvel R, водителю которого пришлось потратить 44,9 секунды на все настройки. За это время автомобиль проехал 1,3 километра. В то время как обычные кнопки и переключатели позволяют водителю использовать осязание, чтобы нащупать нужный переключатель, в случае с экранами ему приходится отвлекаться от дороги, отметили аналитики.

Лучшие показатели продемонстрировали современные модели с минимумом функций, вшитых в информационно-развлекательную систему. Чем их больше, чем сложнее ими оперировать. Однако BMW iX, в салоне которого есть и физические кнопки, оказался одним из самых сложных с результатом 30,4 секунды.

В среднем водители современных автомобилей тратили 24,7 секунды на выполнение задач — то есть, почти в два с половиной раза больше времени, чем требует машина без сенсорного экрана.