В каких случаях пьяный водитель может сохранить права

Новое решение Верховного суда (ВС) России показало, что есть случаи, в которых пьяный водитель может сохранить права. Как сообщает Pravo.ru, на руку таким водителям могут сыграть ошибки в протоколе, допущенные инспектором ГИБДД.

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В ночь на 5 декабря 2021 года сотрудники ГИБДД остановили SsangYong, которым управляла жительница Москвы.

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Они почувствовали, что от нее пахнет алкоголем. Женщина говорила с трудом и «странно себя вела», поэтому ей предложили пройти медицинское освидетельствование.

Водитель отказалась и на нее составили административный протокол о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования.

Позже москвичка попыталась убедить мировой суд, что полицейский не разъяснил ей права. Инспектор возразил, что водитель закрылась в автомобиле и отказалась знакомиться с документами, в итоге ему пришлось зачитывать протокол через закрытое стекло.

По словам инспектора, подпись о том, что ей разъяснили ее права, водитель ставить отказалась, затем вызвала такси и уехала.

В марте 2022-го мировой суд оштрафовал москвичку на 30 тысяч рублей и лишил ее прав на полтора года. Женщина пожаловалась на это решение в Верховный суд.

Судья ВС обратил внимание на несостыковки в протоколе. В документе говорилось, что женщину остановили 5 декабря 2021 года в 00:55 минут, при этом время составления документа было указано другое - 11:05.

Судья отметил, что ошибку попытались исправить - в протоколе есть запись чернилами другого цвета. Мировой суд, допросивший инспектора, причину ошибки не уточнял.

В ВС отметили, что водителю должны были разъяснить его права и обязанности и сделать в протоколе отметку об этом. Однако водитель в соответствующей графе не расписалась. Это, по мнению суда, повлекло нарушение права водителя на защиту.

ВС счел протокол недопустимым доказательством и отменил решение мирового суда.