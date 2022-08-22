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1 час назад

Новости автомира: составлен рейтинг китайских автомобилей с лучшими характеристиками

Российская Газета

На основании отзывов автомобилистов был составлен рейтинг лучших моделей китайских марок. Оценивались 10 групп параметров, начиная от внешнего вида машины и заканчивая безопасностью и комфортом.

Составлен рейтинг китайских автомобилей с лучшими характеристиками
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Рейтинг подготовлен китайским подразделением компании J.D.Power. В опросе приняли участие свыше 35 тысяч автовладельцев, которые купили новую машину в период с июня 2021 года по март 2022. Максимальное количество баллов, которое мог набрать автомобиль - 1000.

Среди китайских марок первое место занял GAC Trumpchi, набравший 731 балл и Geely (731), за ними следуют Dongfeng Forthing (727) и Roewe (727), Chery (726). С минимальным отрывом далее идет Haval (725), затем Changan (719) и Hongqi (715).

Среди доступных среднеразмерных седанов пользователи назвали лучшими Chery Arrizo 5 Plus и Changan Eado Plus. В среднем ценовом диапазоне лучшими среднеразмерными седанами стали Geely Binrui и Preface.

Лучшие субкомпактные кроссоверы - GAC GS3 и Geely Vision X3, лучший компактный SUV - Haval M6. Рейтинг среднеразмерных китайских кроссоверов возглавил Dongfeng Fengshen AX7 и Chery Tiggo 8 Pro.

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