Citroen вывел на тесты конкурента Hyundai Solaris

Бразильское подразделение Citroen готовит к выходу на местный рынок новый доступный седан, который пока известен под кодовым обозначением CC22. Шпионские фотографии модели Citroen CC22 оказались в распоряжении издания Autos Segredos – журналисты прочат в конкуренты французскому бюджетнику Hyundai HB20S, аналог знакомого россиянам Solaris, а также Volkswagen Virtus и Fiat Cronos.

Фото: Gabriel Mendes / autossegredos.com.br Gabriel Mendes / autossegredos.com.br

Citroen CC22 интересен тем, что может стать первой моделью французской марки, которая получит литровый мотор Flex 200 – он работает как на бензине, так и на этаноле. В первом случае отдача двигателя составляет 125 лошадиных сил, а во втором – 130 сил, а пару ему составляет вариатор.

Ожидается и альтернатива в виде битопливного двигателя 1.3 Firefly, который работает в тандеме пятиступенчатой «механикой» либо вариатором.

Уже в начальном уровне оснащения будут предусмотрены шесть подушек безопасности, ESC и пакет вспомогательных систем, например, системы распознавания знаков, слежения за разметкой и мониторинга слепых зон.

Gabriel Mendes / autossegredos.com.br

Gabriel Mendes / autossegredos.com.br

CC22 базируется на платформе CMP (Common Modular Platform) – позже она ляжет в основу семиместного кроссовера Citroen, разработанного для бразильского рынка. Эта же «тележка» используется и для «народного» кросс-хэтчбека Citroen C3, производство которого запустили на заводе в бразильском Порту-Реале в марте этого года.