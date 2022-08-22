ГИБДД сообщило о договоренностях с работниками питейных заведений

Сотрудники ГИБДД сотрудничают работниками баров и ресторанов и узнают о пьяных посетителях этих заведений, которые садятся за руль. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Москвы.

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В ведомстве предупредили россиян о недопустимости управления транспортными средствами в нетрезвом виде, отметив, что в пятницу вечером и на выходных «принимаются усиленные меры по пресечению подобных нарушений».

«Сотрудниками Госавтоинспекции организовано активное взаимодействие с работниками питейных заведений и других представителей сферы услуг, в целях получения информации о фактах управления транспортом водителями с признаками опьянения», - сообщили в пресс-службы ГИБДД.

Ранее научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России составил социальный портрет пьяного водителя. Так, чаще всего садятся за руль пьяными мужчины 30-39 лет со средним или средним специальным образованием. Большинство из них уже привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД. При этом почти половина водителей, устраивавших ДТП в пьяном виде, официально не трудоустроены.