Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
59 минут назад

Новости автомира: ГИБДД сообщило о договоренностях с работниками питейных заведений

Алиса Селезнёва

Сотрудники ГИБДД сотрудничают работниками баров и ресторанов и узнают о пьяных посетителях этих заведений, которые садятся за руль. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Москвы.

ГИБДД сообщило о договоренностях с работниками питейных заведений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве предупредили россиян о недопустимости управления транспортными средствами в нетрезвом виде, отметив, что в пятницу вечером и на выходных «принимаются усиленные меры по пресечению подобных нарушений».

«Сотрудниками Госавтоинспекции организовано активное взаимодействие с работниками питейных заведений и других представителей сферы услуг, в целях получения информации о фактах управления транспортом водителями с признаками опьянения», - сообщили в пресс-службы ГИБДД.

Ранее научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России составил социальный портрет пьяного водителя. Так, чаще всего садятся за руль пьяными мужчины 30-39 лет со средним или средним специальным образованием. Большинство из них уже привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД. При этом почти половина водителей, устраивавших ДТП в пьяном виде, официально не трудоустроены.

По данным Госавтоинспекции Москвы, с января по апрель 2022 года в столице инспекторами ДПС было остановлено и отстранено от управления более 9,2 тыс. водителей с признаками опьянения.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители