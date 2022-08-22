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50 минут назад

Новости автомира: в России закрылся проект российского электромобиля Zetta

Компания Zetta приняла решение закрыть проект массового отечественного электромобиля. Об этом сообщил автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.

В России закрылся проект российского электромобиля Zetta
Фото: ZettaZetta

Напомним, что данному проекту оказывал поддержку Минпромторг России.

«"Зетте" Минпромторг пообещал полтора года тому назад выделить из ФРП (Фонд развития промышленности) недостающие 100 млн руб. Но не выделил. Проект закрыт. В России электромобили Zetta производиться не будут», — отметил Цыганов.

В общей сложности авторами проекта Zetta было собрано пять электромобилей, добавил он, указав и на наличие еще одного недостроенного каркаса.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о скором старте серийного выпуска электромобиля Zetta в первом квартале 2020 года. Однако срок не раз сдвигался.

Ранее сообщалось, что в России до 2035 года могут приступить к производству малых дизельных двигателей, автоматических коробок передач (АКПП), систем ABS и подушек безопасности. Власти стремятся решить ключевые задачи по созданию и производству конкурентоспособной продукции, а также удовлетворению на нее спроса со стороны потребителей РФ.

Автоновости,Сергей Цыганов,Денис Мантуров,Фонд развития промышленности,Минпромторг,
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