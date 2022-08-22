В России закрылся проект российского электромобиля Zetta

Компания Zetta приняла решение закрыть проект массового отечественного электромобиля. Об этом сообщил автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.

Фото: Zetta Zetta

Напомним, что данному проекту оказывал поддержку Минпромторг России.

«"Зетте" Минпромторг пообещал полтора года тому назад выделить из ФРП (Фонд развития промышленности) недостающие 100 млн руб. Но не выделил. Проект закрыт. В России электромобили Zetta производиться не будут», — отметил Цыганов.

В общей сложности авторами проекта Zetta было собрано пять электромобилей, добавил он, указав и на наличие еще одного недостроенного каркаса.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о скором старте серийного выпуска электромобиля Zetta в первом квартале 2020 года. Однако срок не раз сдвигался.