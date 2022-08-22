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43 минуты назад

Новости автомира: средняя цена поездки в каршеринге оказалась выше, чем в такси

Газета.Ru

В среднем поездка на такси обходится россиянам дешевле, чем на автомобиле каршеринга. Такие данные содержатся в исследовании банка «Русский стандарт», предоставленном «Газете.Ru».

Средняя цена поездки в каршеринге оказалась выше, чем в такси
Фото: DepositphotosDepositphotos

«На привычный сервис такси, где поездку можно с легкостью доверить водителю, россияне в среднем тратят меньше, чем на каршеринг. Согласно статистике банка, чек одной поездки на такси в первом полугодии 2022 года составил 298 рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года он вырос на 11% (ранее был 268 рублей)», — отмечается в исследовании.

По данным банка, средний чек за поездку в каршеринге в первой половине 2022 года составил 440 рублей против 390 рублей по итогам 6 месяцев 2021 года. Стоимость поездки в каршеринге увеличилась в среднем на 13%.

При этом 83% транзакций в банке за услуги каршеринга в указанный период совершены мужчинами. Однако доля женщин, пользующихся каршерингом, по сравнению с первым полугодием 2021 года выросла до 17% против прежних 13%. Доля мужчин и женщин среди пассажиров такси — 56% и 44% соответственно. За год этот показатель не изменился.

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